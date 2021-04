Barbara Reymundo, rescatista animal que inspira con su labor social en Durango

La labor de los rescatistas de animales es una pieza clave en la sociedad mexicana, ya que gracias a estas personas no solo se brinda ayuda a seres sintientes con diversas necesidades sino que además inspiran a que más gente se sume a la labor.

Tal es el caso de Barbara Reymundo, una joven que se dedica a brindar ayuda a personas y seres sintientes en la ciudad de Durango, a través de las organizaciones "Nahum" y "El Norte no Olvida", la primera de ellas se dedica a la defensa de los animales, mientras que la segunda está enfocada al apoyo social de cualquier tipo.

Nacida en la ciudad de Durango, la joven creció en una familia matriarcal conformada por su madre y su hermana, Barbara asegura que durante su infancia creció en un hogar privilegiado, "crecí en una burbuja de privilegios que no me dejaban ver la inseguridad, la desigualdad social y maltrato. Crecí en ese ambiente donde no se me enseñó a servir".

Señala que a pesar de que su familia siempre tuvo mascotas de pequeña ella nunca fue consciente que en el mundo existía el maltrato animal, "crecí en un hogar de privilegios que no me dejaba ver más allá hasta que comencé a usar las redes sociales", describe que la primera vez que rescató a un perro recurrió a su cuenta en Facebook para solicitar ayuda.

Ahí se dio cuenta de que existían muchas personas en la ciudad de Durango que realizaban una labor de ayuda y apoyo a los perros que sufrían maltrato animal. "Empecé siendo de las chicas que apoyaba mucho, si alguien rescataba un perrito yo era de la que iba al Oxxo y les depositaba, ya fuera 50 o cien pesitos, yo ayudaba con lo que pudiera en ese momento", destaca.

Romper la burbuja de privilegios

Poco a poco comenzó a involucrarse de lleno como rescatista animal hasta que finalmente recibió una invitación por parte de la asociación "Nahum" para unirse a la labor que realizaban en Durango. A la fecha Barbara es el miembro más nuevo de la asociación y tiene cuatro años perteneciendo a esta, Nahum tiene 10 años de que fue constituida como asociación civil como tal.

Mencionar que Nahum está integrada por cinco mujeres, entre ellas Barbara, además crearon la asociación "El Norte no Olvida", en la que recolectan despensas y ropa para proporcionar a las personas de bajos recursos.

"El ser rescatista te cambia la perspectiva y te ayuda a ver más allá de tus privilegios, darte cuenta de que existen situaciones que a lo mejor no te suceden a ti pero existen, te enseña mucho de humildad y te cambia la forma de ver las cosas y de dar gracias por la vida que tenemos", asegura la duranguense.

Haz el bien sin mirar a quién

Durante su tiempo como rescatista Barbara comparte algunas de las experiencias más duras que ha vivido y que sin duda le han dejado una experiencia invaluable. "Son bastantes, tanto en el ámbito animalista como en el social, porque hay veces que ves a abuelitos totalmente abandonados en sus casas porque sus hijos prácticamente se desatendieron de ellos, que no tienen ni un plato para comer, y vas a entregar la despensa pero nos dicen 'ande mija no tengo dónde hacerlo', ese tipo de cuestiones te enfrentan con la realidad que viven".

Algunos casos son bastante graves que incluso las asociaciones han tenido que trabajar de la mano con el DIF Estatal para que intervengan en la situación.

Sin embargo con la experiencia y el paso del tiempo entiendes que no en todas los casos puedes ayudar, "se trata de tener la cabeza fría en esas situaciones, no nada más es porque tú lo quieras ver bien. Si podemos hacer algo lo hacemos y si no tratamos de canalizar el hecho con gente que sí pueda".

Barbara Reymundo es una activista duranguense que brinda apoyo a personas y a seres sintientes/ Foto: Cortesía | Barbara Reymundo

Finalmente la rescatista hizo un llamado a la sociedad en general para que brinde ayuda, dentro de sus posibilidades, ya sea a personas de bajos recursos o en situaciones complicadas así como a seres sintientes, pues las pequeñas acciones siempre tendrán una repercusión importante en la vida de otros.

Si alguien desea apoyar a las organizaciones "Nahum" y "El Norte no Olvida", pueden hacerlo a través de sus redes sociales ya que a lo largo del año realizan diversas actividades para recaudar fondos económicos, víveres y ayuda en general para continuar con la labor en Durango.