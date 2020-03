Barreras estructurales impiden la igualdad: Pamela San Martín

En México aún existen barreras estructurales que impiden una verdadera igualdad, así lo afirmó la consejera nacional, Pamela San Martín, quien se pronunció por la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), para que continúen organizando las elecciones en cada entidad federativa y municipios. En estos momentos no es una realidad que el INE se haga cargo de las elecciones locales.

Previo a la conferencia magistral: “Derecho a la no Discriminación” que impartió a jóvenes universitarios que se reunieron en el auditorio de la FECA, sostuvo que las leyes no han sido suficientes para superar la barrera de la discriminación y desigualdad que prevalece en estos tiempos.

Con respecto a la posibilidad de desaparecer los OPLE, durante la charla, comentó que hoy se tienen que hacer un análisis sobre las carencias, las deficiencias estructurales del INE y de los propios organismos públicos locales, cuáles son las vías para atenderlas, saber si es la nacionalización o no, pero esto tiene que ser a partir de un diagnóstico real que permita saber hacia dónde queremos mover nuestro modelo electoral.

En estos momentos pensar en desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), encargados de la organización de las elecciones en su entidad federativa, y que el INE se haga cargo de las elecciones, no es una realidad, no habría una posibilidad de este instituto, podría existir esa posibilidad si se realizara una reingeniería del INE, pero para ello es necesario hacer un análisis de cuáles son los impactos.

Hoy hemos tenido un modelo estable que permite que se realicen las elecciones estatales, municipales y federales, sin embargo se debe tener una mayor coordinación entre los OPLE y el INE.

Afirmó que existen las condiciones para realizar los procesos electorales, tal como se han venido realizando, que, si bien no están exentos de dificultades, sin embargo, en los últimos seis años se ha logrado establecer un mecanismo funcional que da garantía a la ciudadanía.

Comentó que en el INE, sí existe la autonomía, la igual la independencia e imparcialidad, con la que ejerce sus funciones, con ello le garantizamos sus derechos a la ciudadanía.

Con respecto a la igualdad, manifestó que a pesar de las normas jurídicas en donde esta plasmado el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad y la democracia, la vinculación de lo que hay en el mundo real, no solamente en el mundo de las normas, o en los derechos constitucionales, contrasta en mucho con la realidad ya que no todas tenemos las mismas condiciones de ejercer nuestros derechos como mujeres.

Dijo que, ante esa realidad, el Estado debe realizar acciones, los propios organismos electorales deben garantizar que los derechos se ejerzan en el mundo de lo real, con las mejores condiciones de igualdad, es decir de una participación universo.

“El reto de las autoridades es ir identificando a cada una de las etapas, en cada una de los derechos que garanticen en los hechos la igualdad, se tienen que crear las condiciones para atender el problema real de la desigualdad y comento como ejemplo la falta de rampas y elevadores para que las personas con discapacidad puedan acceder a todos los espacios”.