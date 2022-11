¡Basta de impunidad! Familiares de pacientes con meningitis exigen justicia

Ante el enojo y la indignación por la negligencia médica que derivó en los contagios por meningitis aséptica, un pequeño grupo de familiares y amigos de las víctimas se manifestaron esta tarde en la ciudad de Durango para exigir justicia por ellas.

A través de una invitación que circuló por redes sociales, se invitó a la ciudadanía a formar parte de esta exigencia hacia las autoridades a para que se detenga a los responsables y se indemnice a las familias de los hasta ahora, 66 pacientes afectados, de los cuales 12 ya han fallecido a consecuencia de esta grave infección por un hongo adquirido durante una intervención quirúrgica.

La señora Cristina Montelongo Contreras, es tía de Mónica Montelongo Hinojosa, una joven de 22 años que dio a luz a un niño el pasado mes de septiembre en el Hospital del Parque y hoy se encuentra en terapia intensiva desde el 17 de noviembre debatiéndose entre la vida y la muerte.

“Queremos que se haga justicia porque en todo esto hay culpables. Yo no sé por qué no hacen algo al respecto”, comentó la mujer quien vestida de negro marchó junto a un grupo no mayor a 15 personas, quienes recorrieron la ciudad con pancartas con mensajes como “Basta de impunidad”, “queremos la verdad”, “justicia para todos”.

Cristina pide la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que volteé a ver lo que sucede en Durango con este tema de la meningitis que ya ha acabado con la vida de 12 personas inocentes.





Poca participación de los duranguenses

Pese a la convocatoria realizada, fueron pocos los duranguenses que se sumaron a la manifestación sin embargo para Karla Viridiana Mena Martínez, era importante asistir, pues su amiga Gaby, una joven de tan solo 20 años de edad falleció el lunes pasado.

“Viene involucrado el estado emocional de sus familias, el hecho de estar con la incertidumbre de no saber si van a vivir o no, si van a quedar con secuelas, es sumamente preocupante”, dijo. Asimismo hizo hincapié en aquellas que tuvieron un bebé recientemente y al que están dejando en manos de otros familiares para poder ser atendidas.

Por eso la indignación que siente al ver que son pocas las personas que salen a apoyar a quienes en estos momentos se encuentran luchando por su vida y a sus familias, quienes no pudieron asistir a la marcha pues se encuentran al cuidado de sus enfermos y no tienen oportunidad de asistir para exigir justicia.

Karla salió a marchar, para exigir que se indemnice a la familia de su amiga, pues hoy se encuentran al cuidado de un niño pequeño.

Al día de hoy, Durango contabiliza 66 casos positivos de meningitis aséptica por hongo y 12 fallecimientos, Aún se investiga el modo de contagio, pues de acuerdo con las autoridades se trata de un microorganismo que mayormente encontrado en las plantas y desconocen cómo llegó hasta causar el contagio.