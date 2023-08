Batalla innecesaria AMLO contra la SCJN: Enrique Benítez

“No podemos detener la marcha de la justicia por falta de dinero, porque se pone en riesgo que muchos mexicanos accedan a la justicia y puedan acceder a sus derechos", declaró el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Benítez Ojeda, respecto a la nueva controversia del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el presupuesto que solicitó para el 2024, que trae un incremento del cuatro por ciento, respecto al 2023, y que consideró como “excesivo”.

Te puede interesar: Es mucho el cinismo: AMLO critica propuesta para aumentar presupuesto al Poder Judicial

El legislador destacó que la Corte tiene claro en la Constitución que no puede verse disminuidas sus percepciones, pero también así debiera ser su presupuesto, “es una batalla innecesaria, que distrae, que tensiona, que pone en entredicho, la voluntad y la convicción democrática del presidente y me parece que el presupuesto debe de mantenerse a como esta, conforme a la inflación estimada, creo que la corte está siendo conservadora, porque está poniendo apenas un cuatro por ciento por encima de lo que hubo de inflación que se estima puede rebasar".

Estamos recuperando el ISSSTE, lo limpiamos de corrupción y mejoramos los servicios en beneficio de los trabajadores del Estado. Conferencia matutina https://t.co/tfHclbF7dn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 29, 2023

Benítez Ojeda señaló que el presidente no ha podido destruir ni al Instituto Nacional Electoral (INE), ni al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), mucho menos a un poder constituido, pero “le gusta subirse al ring todos los días, encontrar al villano favorita y dedicarle sus mañaneras, primero al INE, después al INAI, ahora al Poder Judicial, por favor, se inventa sus propios demonios y no haya después que hacer, porque todas las ha perdido, todas las ha perdido”.

Además “hay que luchar desde la cámara de diputados para hacer consciencia, de que no siempre van a estar estos ministros que le son incomodos al presidente, aunque no me parece que en una lucha de vencidas, el presidente, vaya a poder doblar a la corte y a todo el poder judicial, se están unificando todos los juzgadores, no solo los de la suprema corte, sino también los del tribunal electoral y el mismo consejo de la judicatura".

El #PJF, integrado por @SCJN @CJF_Mx

y @TEPJF_informa, destina su presupuesto a:



Proteger nuestros derechos y libertades

Brindar defensa gratuita

Crear los Tribunales que mandatan la Constitución y Tratados Internacionales

Dirimir conflictos electorales



Entre otros



Más ℹ️ 👇 pic.twitter.com/NPeNncBJHf — Suprema Corte (@SCJN) August 30, 2023

Sobre los reveses que le han dado estos organismos autónomos al presidente, el diputado consideró que actúa así contra ellos, porque “es un presidente de venganzas, es de odios y de fobias personales, el que no piensa como él, y que no está de acuerdo con él hace, piensa o dice, es su enemigo, su adversario y se pone a pelear”.

Puntualizó que en el tema de los estados, a pesar de que los tribunales de las entidades dependen del presupuesto estatal, sí se verían afectadas otros órganos jurisdiccionales, como algunas salas regionales, otras áreas del derecho, con una afectación en general, “sino hay dinero suficiente para los colegiados, para los plenos, para los juzgados de distrito, se pone en riesgo, el que se pueda cumplir con esa premisa de justicia pronta y expedita a la que el ciudadano debe tener acceso", concluyó.