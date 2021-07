Beneficiarios del programa "Sembrando Vida" talan pinos para cumplir cuota en Durango

Raúl Barraza Amstrong, presidente de la confederación de productores forestales del estado de Durango, lamentó que se han talado pinos por parte de los beneficiados del programa “Sembrando Vida” con el objetivo de cumplir la cuota que pide la Secretaría de Bienestar.

Señaló que dicho suceso se ha detectado principalmente en Pueblo Nuevo y parte de San Dimas, y subrayó que no se tiene un estimado de cuantas hectáreas han resultado afectadas.

“Este programa ha dado resultados para los beneficiarios, pero para la sociedad en general no ha sido positivo, porque tumban para sembrar, a los que les toca producir frutales lo hacen en lugares donde los árboles no van a prosperar, porque no es el clima, el lugar o no hay suficiente agua para dar seguimiento”, puntualizó el líder de los forestales.

Adelantó que el tema ya esta en la mesa con las Secretarías de Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes se comprometieron ha realizar ajustes para evitar que siga la deforestación.

Barraza Amstrong puntualizó que en el estado de Durango dicho programa se aplicará para 50 mil hectáreas y no todas están en la misma situación, y enfatizó que algunos productores están haciendo las cosas bien.

Para finalizar emitió su opinión en torno al programa y consideró que es un programa populista que busca ganar, “lejos de estar ayudando esta afectando al bosque duranguense”.