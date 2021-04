Buena aceptación de los candidatos de "Va por México": Javier Castrellón

Tras destacar el ánimo positivo con que la comunidad está recibiendo a los candidatos y candidatas de las alianzas "Va por México" y "Va por Durango", el aspirante al I Distrito Federal, Javier Castrellón proyectó la visión de la fórmula en posición de rescatar el presupuesto destinado a la inversión para generar empleos, así como los programas sociales que han sido retirados y que mucha falta le hacen a los sectores más desprotegidos.

En entrevista, el candidato señaló que la alianza "Va por México" va a rescatar el presupuesto destinado a la inversión para que se generen empleos y para ese objetivo, en esta alianza están los mejores candidatos, que tienen experiencia, vocación y que se han preparado desde hace tiempo para darle resultado a los duranguenses.

A pregunta expresa, puso en relieve que en estos días de campaña, “hemos sido bien recibidos en nuestros distritos y se percibe un buen ánimo a favor de nuestras propuestas, así como el reclamo constante contra las políticas de eliminación de programas por parte de la administración federal”.

Reiteró que hay muy buena expectativa en la gente, que nos recibe bien en casa, nos comenta sus necesidades e inquietudes en las calles, en los cruceros, en las plazas y jardines, y además, nos dicen que ven a la Alianza Va por México, como una esperanza para recuperar lo que les han quitado.

Y es que, añadió, ex claro que existe indignación en muchos sectores de la población y son sobre todos los dedicados a la actividad productiva en la entidad, en donde les han retirado no solamente los apoyos, sino que no los voltean a ver, los hacen de menos.

Local Javier Castrellón arranca campaña como aspirante a diputado federal en Durango En este andar, dijo, nos exigen los ciudadanos que los candidatos y candidatas de la Alianza Va por México, seamos una voz firme en la Cámara de Diputados y podamos conformar un presupuesto destinado más a la inversión, a que se reactive la economía, a que le recuperemos a Durango presupuesto con el que se genere empleo y ese es de antemano nuestro compromiso.

Respecto a los adversarios políticos, Francisco Javier Castrellón afirmó que es evidente que existe temor porque las proyecciones de las alianzas Va por Durango y Va por México, se avanza seriamente con propuesta, porque sus fórmulas están conformadas por los mejores candidatos y candidatas, con experiencia y vocación; “nos hemos preparado durante muchos años para contar con la capacidad de auxiliar a la gente en sus necesidades, somos candidatos de tierra, de recorridos, donde la gente nos ubica y nos reconoce por resultados; el electorado nos ha recibido muy bien”.