Buena noticia que Plan B retroceda: Ricardo López

“Yo siempre he dicho que estas reformas a las leyes electorales denominadas Plan B del presidente, habían sido aprobadas en lo oscurito, sin cuidar trámites legislativos y violando todas las disposiciones del Congreso de la Unión”, no debieron hacerse, qué bueno que se van para atrás y no porque su contenido sea malo, sino por la forma en que se hicieron, así lo declaró el diputado local, Ricardo López Pescador.

Además destacó que sienta un precedente de mucha discusión, “donde alguien quiso imponer su voluntad, por encima de las instituciones, por encima del estado de derecho y al margen de las normas establecidas, y creo que en este país donde tenemos instituciones fuertes como la corte, debemos de cuidar que prevalezca el estado de derecho.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), simplemente lo que hace el ministro ponente, es poner a la consideración de los demás como se aprobó esta reforma, que sientan un precedente negativo para el poder legislativo federal.

Dijo que las reformas se pueden volver a presentar, pero con dictámenes, discusiones, votaciones y el Congreso actúa como un poder real, y no como una instancia del poder ejecutivo, sí pudieran pasar varias propuestas, “desafortunadamente todo lo quieren hacer, anteponiendo la mayoría, de manera irracional, y eso en un país democrático, la corte nos dice que no puede ser”, y esperemos que sea un antecedente para que se trabaje apegado a derecho.

Reiteró que no sorprendió la determinación de la SCJN, y ahora lo que debe pasar es motivar a la participación ciudadana en el próximo proceso electoral, una votación masiva que fortalezca la democracia, con mayor legitimidad, además de que se espera que sea un proceso electoral 2024 tranquilo, aunque la realidad es que ya va sobrecalentando por la contienda interna de Morena.

Se tiene un tiempo determinado para iniciar los procesos internos, en noviembre, pero “estamos en el mes junio y andan en precampaña, están al margen de la Ley, digan lo que digan están fuera de la norma”. Ellos dicen que van a salir unidos, que van a estar todos de acuerdo y que le van a levantar la mano a la ganadora o ganador, pero eso está por verse, porque seguramente se van a generar fracturas.