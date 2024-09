Buscan a David Salvador, de 43 años; desapareció en la ciudad de Durango

Este martes se ha difundido en las redes sociales una nueva petición de ayuda para dar con el paradero de un hombre al que su familia no ve desde hace más de 24 horas. Se trata de David Salvador Salas Nevárez, de 43 años de edad.

Según explican sus familiares –quienes se encuentran desesperados por no saber nada de él-, la última vez que se le vio fue este lunes 9 de septiembre, alrededor de las 12:00 del mediodía; pasaron las horas y no volvió a casa, y no se tiene señal alguna que indique dónde se encuentra, o si se está bien.

“Hola amigos, nunca he publicado nada de esto, pero hoy pasó, mi tío está desaparecido, si alguien lo ha visto o saben algo de él, por favor díganme. Ustedes saben lo importante que es él para mí”, publicó la usuaria de Facebook, Rosita Hernández.

“David Salas Nevárez salió de casa a las 12:00 del día de ayer. Lo habían visto caminando por carretera rumbo al 5 de Mayo, y a las 8:00 de la noche lo vieron en el aeropuerto, ya de ahí ya no sabemos nada”, contó su sobrina para El Sol de Durango.

El día de su desaparición llevaba una sudadera negra y pantalón de mezclilla, cachucha negra y tenis azul tornasol. Si alguien llega a verlo piden comunicarse al 618 458 77 17.