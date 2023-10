Buscan crear en Durango centro de capacitación del trabajo

Ante la falta de mano de obra calificada y la constante rotación de trabajadores en las empresas, pues solo permanecen por ocho días, es necesario crear el Centro de Capacitación del Trabajo en donde se puedan generar empleados especializados y evitar la deserción laboral.

Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Cindy Viridiana González Murillo, quien destacó que Durango es la tercer entidad que no tiene un Centro de Capacitación de Trabajo, por lo que es necesario que se genere este espacio para poder generar la mano de obra calificada que piden los empresarios locales y lo que están por llegar a la entidad.

Cindy González, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

González Murillo, reconoció que existe vacantes en las empresas y que no han podido ser cubiertas porque no se tiene el recurso humano que conozca la actividad que se oferta, de ahí que se han estado reuniendo con el sector empresarial para saber de las necesidades de mano de obra y buscar los mecanismos para conseguir cubrir esas vacantes.

Cindy González Murillo, puntualizó que la Secretaria a su cargo realiza talleres en donde se informa al buscador de empleo, el cómo debe de hacerlo y que no sea un tema en el que a los ocho días después de estar trabajando abandonen la fuente de empleo, porque resulta que no era lo que ellos esperaban o simplemente el empleador no le ve el perfil al trabajador para que tenga un mejor rendimiento.

A la fecha, se han realizado más de 120 talleres en Durango y Gómez Palacio y van a realizarlos en el resto de los municipios, pues vienen nuevas inversiones en la entidad y se tiene que cubrir la demanda de mano de obra calificada.

Esperamos que el para el 2024, los legisladores puedan aprobar la creación del Centro de Capacitación para el Trabajo y con ello poder formar trabajadores especializados y que puedan mantenerse dentro de la empresa, finalizó la funcionaria estatal.