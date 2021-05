Buscan determinar cuántas sepulturas están abandonas en Panteón de Oriente

Francisco Javier Curiel García, administrador de los Panteones Municipales en Durango, manifestó que se trabaja en un censo para recorrer todo el Panteón de Oriente, el más antiguo de la capital, para determinar cuántas sepulturas se encuentran en estado de abandono y tener un control más preciso de todos los espacios.

Dijo que la tarea es complicada y se llevará mucho tiempo, tomando en cuenta que se deben consideran 72 mil lotes, porque se tiene que hacer el registro en cada sepultura de manera física y checarla con los papeles que se cuentan.

“Se va a revisar en el sistema y libros, si esas sepulturas cuentan o no con el título de propiedad, si esta pagado no se puede hacer nada con ese lote, porque ya no es del municipio”, expresó.

Dijo que el 35% de los lotes corresponden al Panteón Viejo, y se revisará si están en situación de abandono, o no cuentan con un título de propiedad, para exhumar y poner a disposición, pero es un tema delicado.

Recordó que en este panteón todos los lotes ya están vendidos, y en cada uno se pueden tener hasta 4 gavetas, las personas que han sepultado a un ser querido en el lugar recientemente, es porque ya tenían desde hace tiempo el lote y su título de propiedad.

A los cuerpos de más de siete años, son a los que se les puede hacer la exhumación, pero a veces se presentan problemas entre las familias pues no encuentran su título de propiedad, pero es un requisito indispensable para cualquier movimiento, de otra manera no se puede hacer nada.

Este Panteón de Oriente Municipal fue creado en 1860, luego de que el presidente Benito Juárez, presentará en 1859, la Ley de secularización de cementerios, para que el clero dejará de intervenir en los cementerios y camposantos.