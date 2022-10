Buscan que en Durango se logre la inclusión laboral de personas con discapacidad

Queremos que Durango sea punta de lanza, para que se logre la inclusión laboral de personas con discapacidad en cada uno de los espacios, y no tener que esperar a que sea obligatorio, así lo manifestó la regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, en el marco de una reunión con empresarios, para hablar sobre la inclusión en los centros de trabajo.

Dijo que se requiere de trabajo en equipo con el sector empresarial para que de verdad se logre, y en general, que se empiece a concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el tema de la discapacidad, “lamentablemente, a veces lo que sucede, es que no sabemos o no saben cómo tratar a personas con discapacidad, y es por eso que no se animan a contratar”.

Indicó “tenemos entendido que hay que una reforma a la Ley General del Trabajo, que está ahorita detenida en la Cámara de Diputados, y que habla que cuando en una empresa haya 20 empleados, van a obligar a que el 5% sean personas con discapacidad”.

Explicó que no es necesario hacerlo hasta que sea obligatorio, sino iniciar desde ya y pasar de los discursos a los hechos, pues al menos en Durango hay disposición de las cámaras empresariales, solo se tiene que concretar el trabajo.

La regidora hablo de la posibilidad de que a través de la Dirección de Fomento Económico, se pueda dar alguna vinculación para bolsa de trabajo, pero también que quizá por la Dirección de Finanzas se pueda dar un incentivo a los empresarios, aunque aclaró “no debe haber mejor incentivo, que ser mejor persona”.