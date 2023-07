Buscará Gobierno de Durango recabar 600 mdp para frenar problema de laudos

Con los cerca de mil millones de pesos que se deben en laudos, Durango podría construir la Potabilizadora o la Presa El Tunal 2, señaló el gobernador del estado, Esteban Villegas Villareal, al señalar la posible “mano negra” en la pérdida de tantos juicios laborales, los cuales en su mayoría pertenecen al sexenio pasado.

Añadió que buscarán las opciones para recabar 600 millones de pesos para frenar los laudos y empezar a “limpiar” dicho tema y no heredarlo a las próximas administraciones, como se ha hecho en tantos años. Añadió que la mayoría de los municipios del estado están en la misma situación y los funcionarios están en riesgo de ser destituidos aunque sea un tema heredado.

“¿A poco creen que se perdieron 12 mil casos?”, cuestionó el gobernador en rueda de prensa, y señaló que el caso del despido de un trabajador de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi), se debió a una investigación realizada por un tema de gasolina en la que se encontró que hacía mal uso de su cargo y destapar otros actos de corrupción que se realizaban al interior de dicha dependencia.

“Solo se quedaron cerca de cuatro, se limpió, nos estamos topando con muchas cosas”, y precisó que el desfalco en la entidad no solo es el dinero, que asciende a los 25 mil millones de pesos, ya que se trata de algo más complejo debido al desorden que existe en todas las dependencias.

Foto: Cuartoscuro

Villegas Villareal, precisó que justo le acaban de notificar la deuda por 22 millones de pesos que se tiene con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “y si no se paga, no bajarán 70 millones para módulos de riegos”, de ahí que dejó claro no habrá más tolerancia a la corrupción, ya que “Durango no aguanta otro sexenio desordenado, se acabó la gallina de los huevos de oro, el estado esta tronado”, enfatizó.

Al referirse a la deuda con la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), explicó que el problema es de aproximadamente 450 millones de pesos, esto debido a un crédito que pidieron en diciembre del 2021, instituciones educativas como la UJED, Cobaed, Cecyted y Telesecundarias; el cual estuvo mal hecho, pues éstas no son sujetas de créditos.

“El problema fue que lo pidieron y nunca les llegó, el gobierno nunca lo pasó (…) es un reburujo complejo entre lo legal y administrativo. Se buscará una solución para poder cerrar el tema y esta semana me reuniré con el rector Rubén Solís Ríos, para encontrar solución”.

Añadió que la entidad se prepara para un nuevo recorte de participaciones, pues mientras que en junio fue por el orden de los 350 millones de pesos, se prevé que el de agosto sea cercano a los 600 millones de pesos. Sin embargo puntualizó que la deuda con la Secretaría de Hacienda ya fue liquidada y actualmente las participaciones para los municipios llegan de manera puntual.