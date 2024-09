¿Buscas empleo? Éstas son las vacantes que ofrece el IEPC en Durango

Quienes aspiran a ser parte de los Consejos Municipales Electorales, ya está abierta la convocatoria para las 147 vacantes que se ofrecen en los 39 municipios, así lo dio a conocer el consejero presidente, Roberto Herrera Hernández, quien señaló que se tiene hasta el 30 de septiembre para realizar su registro.

Los interesados deberán cumplir con requisitos como: contar con ciudadanía en pleno derecho de sus derechos político electorales; ser duranguense o tener una residencia no menor a dos años; credencial para votar vigente; no tener ningún cargo en l administración pública estatal o municipal; no ser o haber sido dirigente de algún partido político, o haber ocupado un cargo de elección popular en los últimos tres años; comprobar estudios y conocimientos necesarios para desempeñar el cargo; no haber sido condenado por algún delito; entre otros.

A los postulantes se les aplicará un examen, además de una entrevista y valoración curricular para elegir los perfiles idóneos para conducir los procesos en cada uno de los municipios, de cara al inicio de la elección para la renovación de los 39 Ayuntamientos en el 2025.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Son 147 posiciones, siete personas que habremos de contratar, cuidando mucho la paridad de género y por supuesto que tengan conocimiento en la materia electoral”, comentó el consejero presidente del IEPC, quien aseguró que en el mes de diciembre deberán estar designados los puestos, pues el 1 de enero estarán en condiciones de asumir el cargo.

Cabe señalar que los consejeros municipales son la máxima autoridad en cada Consejo Municipal, al ser los encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de su ámbito territorial.

Cada Consejo Municipal está integrado por una presidencia, una secretaria, cuatro consejerías propietarias y cuatro consejerías suplentes, “las designaciones son por dos procesos electorales y actualmente hay vacantes en 37 Consejos Municipales".

Las personas interesadas deberán inscribirse en el sitio: https://reclutamiento.appsiepcdurango.mx/, en donde generarán su solicitud de inscripción con fotografía.

Local Por discriminación nadie les da trabajo; hermanas de talla baja piden ayuda





De acuerdo con información del IEPC, el número de vacantes previsto en la convocatoria puede ampliarse según las renuncias presentadas con posterioridad a la emisión de la misma y durante el transcurso del desarrollo de esta.

Por lo que cualquier duda o aclaración invitan a comunicarse a la dirección de correo electrónico reclutamiento@iepcdurango.mx, o a los teléfonos 618 825 25 33, 618 825 03 28, 618 812 67 58, en la extensión 136.