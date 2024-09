“Cada minuto es una eternidad…”; el conmovedor mensaje para Karla Nallely, desaparecida

El nombre de Karla Nallely Reyes Parada ha cobrado popularidad en las redes sociales en las últimas horas, luego que desde el pasado viernes 20 de septiembre sus familiares le perdieron el rastro. La joven, de 23 años de edad, y con un tatuaje en el antebrazo izquierdo en forma de dos dedos entrelazados, fue vista por última vez en la colonia Ampliación PRI.

Desde entonces la buscan sus seres queridos, quienes se encuentran en medio de la incertidumbre y desesperación por no saber de ella desde hace ya casi 100 horas. Es su hermana quien en redes sociales, además de solicitar insistentemente ayuda para dar con Karla, se ha expresado sobre cuánto la extraña, y la preocupación que le representa no saber dónde está la joven.

Así ha colocado un mensaje conmovedor este martes en su cuenta de Facebook: “Un día más sin saber nada de ti hermanita, con esta angustia y desesperación tan grande, no soporto más tu ausencia, se me hace una eternidad cada minuto que pasa, por favor Dios mío te suplico escuches mis ruegos y concédeme el milagro de tenerla de regreso sana y salva, donde quiera que ella este cúbrela con tu santo manto y no me la sueltes de tu mano. No me voy a rendir te lo juro y no parare hasta encontrarte”.

“Dijiste que siempre estarías para mí y no sé donde estas ahorita, ahora estoy detrás de ti tratando de ser fuerte como te lo prometí. Te necesito chiquita”.

Fue este lunes que se publicó la ficha de búsqueda de Karla, donde se explica que mide 1.50 metros de estatura, que es de complexión regular y tez blanca, cabello largo en color negro, cara redonda, ojos chicos color miel, nariz chata y chica, cejas regulares, boca mediana y labios gruesos.

Asimismo, entre sus señas particulares está que tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo en formar de dos dedos entrelazados. Respecto a su vestimenta el último día que se le vio fue llevaba pantalón de mezclilla color azul, tenis color negro con suela blanca, chamarra beisbolera azul marino y blusa color claro.