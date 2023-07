Cayeron las ventas en el sector restaurantero un 50 por ciento, debido al inicio del periodo vacacional, en el cual mucha gente sale fuera de la ciudad, y el inicio de la Feria Villista, informó Adriana Porras Zubiría, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango.

El primer fin de semana de inicio de las festividades repercutió de manera negativa en los restaurantes locales, porque mucha gente prefiere irse al recinto de la feria, y quienes inician su periodo vacacional en sus trabajos, aprovechan para salir fuera de la ciudad.

Caen un 50% las ventas para restauranteros duranguenses / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Entre la gente que salió fuera, y todos los que se concentraron en la feria, si nos afectó mucho la afluencia”, dijo.

Adriana Porras Zubiría, destacó que no hubo restauranteros afiliados que optarán por instalarse en el recinto de la feria, hubo inquietud de dos que se iban a instalar, pero al final decidieron no hacerlo, porque otros años no les resultaba redituable, porque los gastos son muchos y las ventas no compensan esa inversión, por lo que este año se optó por contar con mejores servicios y algunas promociones.

La presidenta de Canirac mencionó que los locales en la feria varían dependiendo de la zona, desde 15 mil hasta los 30 mil pesos para los restauranteros, lo cual obligaría a subir mucho los costos, pues hay que contemplar desde el transporte del personal, la diferencia de los horarios y los insumos, se sale de la planeación en los locales y todo implica un costo extra.

Al concluir, Adriana Porras resaltó que se tiene expectativas de que se estabilicen un poco las ventas luego de que concluya la feria, aunque se debe pensar también que cuando termina el periodo vacacional, la gente se enfoca en el regreso a clases y eso hace que baje la economía.