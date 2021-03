Campesinos necesitan de subsidios para la electricidad y combustibles

Siempre será de vital importancia que los campesinos del estado de Durango, tengan agua en los diferentes distritos de riego, sin embargo, mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les imponga altas tarifas por el suministro eléctrico, estarán muy lejos de tener una alta producción con el aprovechamiento del líquido.

Lo anterior fue dado a conocer por el dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina Plan de Ayala, Rubén Maldonado Ramírez, quien dijo que los altos costos por el consumo de electricidad también les han llegado a los productores, quienes lejos de obtener subsidios, estos han sido cada vez más limitados e incluso algunos han desaparecido, como es el caso del subsidio al diésel.

“El Gobierno federal no entiende la política del campo, no sabe que sin los subsidios a las energías y combustibles como es el caso de la electricidad, poco puede hacer el campesino para obtener producción, pues la necesitan para bombear el agua y puedan preparar las tierras, necesitan del diésel para echar andar los tractores, la gente del campo no puede retroceder y regresar al arado jalado por bestias”, comentó el líder campesino.