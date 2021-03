Candidatos del PES obligados a presentar su 3 de 3

El Partido Encuentro Solidario (PES) no presentará candidatos que no rindan su declaración 3 de 3 a través de la plataforma digital www.idaip.org.mx/2021/3de3, al ser una garantía para que los ciudadanos no tomen decisiones a ciegas y sepan quiénes los van a representar en el Congreso local y federal.

Héctor Sendel Cardiel Soto, presidente del Comité Directivo Estatal de Encuentro Solidario, declaró lo anterior durante la presentación de los formatos para transparentar la declaración patrimonial, de intereses y la constancia de pago de impuestos en la plataforma digital de la Iniciativa 3 de 3 por la Integridad, convocado por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP); Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), antes otros organismos ciudadanos.

Coincidió con las palabras del director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, quien de manera virtual dirigió un mensaje para los convocados al evento realizado de manera semipresencial, donde el dirigente estatal destacó que los electores deben contar con la información mínima para conocer a sus candidatos y tenerles confianza para que en determinado momento de llegar a ocupar una curul en el Congreso federal o estatal, no haya conflicto de intereses y realmente lleven el sentir ciudadano y no el de su partido.

"Los candidatos prometen de todo, incluso aquello que están fuera de sus atribuciones y facultades legislativas, pero con los candidatos del PES no será así. Debemos ser realistas, transparentes, coherentes y confiables para quien nos elija. El electorado está cansado de mentiras, amnesia política y chantajes de los partidos de siempre. Nosotros haremos la diferencia", aseguró el presidente estatal de Encuentro Solidario.