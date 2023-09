Candidatura de Aispuro mancharía por completo la alianza: Daniela Soto

Debe haber contundencia en el Partido Acción Nacional (PAN), para que fije una postura clara, en que el ex gobernador José Aispuro Torres, vaya en la boleta electoral del proceso de 2023, aseveró Daniela Soto, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango.

Te puede interesar: Si Aispuro es candidato en 2024, Esteban se saldría del Frente

Resaltó que le haya faltado tanto el respeto a los duranguenses en su patrimonio económico, merece por la vía que sea, ni por la circunscripción que sea, ser candidato en el proceso electoral del próximo año.

Dijo que una candidatura al exmandatario, mancharía por completo la alianza PRI-PAN-PRD en el Frente Amplio por México, pues la ciudadanía quiere juntos a los partidos para mejorar, pero no para hacer cómplices ni tapaderas de otros.

La Secretaria General del PRI, puntualizó que no hay que olvidar que el gobernador Esteban Villegas es un jefe político, porque es apoyado por los tres partidos, y por ello debe haber contundencia también de parte del PAN, porque el gobernador fue tajante en decir que Aispuro no debe ir, si no quieren que la marca se afecte, ya fijen una postura, respecto a que nadie que no tenga probidad mi calidad moral probada, puede estar en una boleta.

Local Sería suicida si el PAN impone a Aispuro como candidato: Benítez





Daniela Soto, puntualizó que sería lamentable que las cúpulas del partido acción nacional con Marco Cortés decidieran que Aispuro Torres vaya en la boleta.

“Sería lamentable que por negociaciones que se dieron tal vez en el sexenio, o por beneficios que se recibieron en el sexenio, nos afectan a los tres partidos, afecten a quienes van hacer las y los candidatos, y también el ciudadano al final, porque menos creería en la política”, concluyó la secretaria general del PRI.