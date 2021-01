Cansancio y fastidio impera en el nuevo esquema de enseñanza en Durango: SNTE

A pesar de que maestros, padres de familia y alumnos ya dominan la tecnología para llevar a cabo las clases en línea, existe un cansancio y fastidio por este nuevo esquema de enseñanza, así lo comentó el líder de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Lorenzo Salazar Lozano, quien destacó que los maestros están motivando a los padres de familia para que no desistan en el nuevo sistema.

El dirigente de la Sección 44, puntualizó que los maestros, padres de familia y alumnos, mostraron un fuerte estrés, pues el estudiar en casa fue un esquema completamente nuevo para todos, aunado al encierro que hasta la fecha se tiene, “no estábamos preparados para esta nuevo reto de enseñanza-aprendizaje”, comentó.

Nuestros alumnos están inmersos en un estrés producto de la falta de convivencia e interactuación con sus compañeros y maestros, por otro lado los padres de familia tuvieron que aprender a trabajar con sus hijos en la computadora o en el celular y esto provocó problemas que hoy por fortuna están superados, expresó.

Lorenzo Salazar Lozano, comentó que esta nueva forma de enseñanza ha causado cansancio en el maestro, quien lejos de trabajar las cinco horas diarias, hoy labora 10 o más, pues tienen que revisar tareas, evidencias, estar con el padre de familia…

Pese a las largas jornadas, el maestro no ha desistido de la responsabilidad social que tiene, el maestro se ha tenido que adaptar a los nuevas formas, mientras que los alumnos no han tenido problemas, pues ellos son más digitales, de tal manera que los niños y jóvenes no van a dejar la escuela por el esquema adoptado, “en donde más problemas tienen es por la falta de interacción con sus compañeros, necesitan de la convivencia”, finalizó.