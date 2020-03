Capacita el IDAIP a directivos de la UJED

Con el fin de servir de forma expedita, objetiva, confiable y transparente, autoridades de la Administración Central, directores de las unidades académicas de los campus Durango y Gómez Palacio, así como de Institutos y coordinadores de áreas de transparencia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, recibieron capacitación por parte del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) acera de dos derechos humanos imprescindibles: acceso a la información pública y protección de datos personales.

Esto en el marco del Convenio de Colaboración UJED-IDAIP y con la finalidad de generar lazos estratégicos de comunicación y un camino virtuoso para la coordinación de acciones que permitan fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante actividades conjuntas se llevó a cabo esta capacitación desarrollada de manera teórica y práctica en el Instituto de Bellas Artes.

Julio Gerardo Lozoya Vélez, secretario general de la UJED, en representación del rector Rubén Solís Ríos, quien estuvo acompañado por la comisionada presidente del IDAIP, Alma Cristina López de la Torre, resaltó que “… es un evento sustancial para la Universidad, es prioridad que todos entendamos la importancia de la transparencia y que nosotros como servidores públicos estemos siendo observados constantemente en el manejo de los recursos; es nuestro deber que la UJED siga teniendo la confianza y aprobación de la ciudadanía de que estamos haciendo las cosas de la manera correcta, la sociedad cada vez solicita mayor información, es por ello que debemos estar preparados para cualquier solicitud que se nos pida como institución responsable”.

En esta sensibilización del marco legal,que estuvo a cargo de las comisionadas propietarias del IDAIP, Paulina Elizabeth Compeán Torres y Luz María Mariscal Cárdenas, participaron también Jesús Espinoza Flores, contralor de la UJED, así como Óscar Gerardo Martínez Guerrero, director de la Unidad de Transparencia.

Ahí Paulina Elizabeth Compeán Torres manifestó: “Celebro mucho que esté aquí el secretario general de la UJED y altos mandos, porque eso da muestra de que tenemos en la institución esa sensibilidad para comprender que sí es mucho trabajo pero que también no es imposible y tenemos que hacerlo en equipo; nuestra mejor intención es tener este acercamiento para que también tengan la confianza de acercarse al Instituto, estar trabajando de la mano como servidores públicos, ya que lo que no se mide no se puede mejorar”.

Por su parte,Luz María Mariscal Cárdenas explicó que “… nosotros coadyuvamos en la implementación de la Ley de Archivos para que pueda tener un conocimiento generalizado de lo que estipulan estas leyes. El papel del soporte fundamental que da el derecho al acceso a la información con los archivos, que son la columna vertebral para transparentar con evidencia del trabajo que estamos realizando en nuestra institución para dar respuesta a lo que el particular solicite”.

En el estado de Durango se recibieron en 2019 un total de 8844 solicitudes de información del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, “… la ciudadanía pregunta y la tendencia va al alta, ya sea para investigación o simplemente para estar informado. De estas, la UJED recibió 101 solicitudes en el 2019, registrado el cierre de respuesta a 91 con un promedio de efectividad del 90%, ya que del otro 10% no hay medición, ya sea porque se encuentren en proceso de ser atendidas o debido a la modalidad de respuesta solicitada”.