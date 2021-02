Carla Maa, la influencer duranguense que nos enseña amar y cuidar de la salud

Desde muy pequeña, Carla Maa Bermúdez estuvo rodeada de un estilo de vida saludable el cual años más tarde le ayudaría a convertirse en una influencer con un mensaje poderoso: cuidar tu cuerpo y alimentación es uno de los actos de amor personal más grande.

Nacida y criada en una familia cercana a la medicina, hija de un padre doctor y una mamá psicóloga, Carla siempre se sintió conectada con la parte de la salud.

Relata que cuando ella era pequeña su familia vivía en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, donde su papá, el doctor Carlos Maa, tenía un consultorio "y me acuerdo que vivíamos ahí mismo en el consultorio, entonces yo casi que veía a los pacientes con mi papá", su curiosidad y sobre todo el tener el contacto con la medicina fue lo que la ayudó a acercarse a este mundo.

Asimismo, Carla asegura que desde niña su madre la apoyó para que pudiera hacer cumplir cualquier meta pero sobre todo le enseñó a enfrentar los retos de la vida y el ser perseverante. "Tuve unos padres maravillosos, afortunadamente nada me faltó y siempre me dijeron que con los pies en la tierra hay que trabajar para alcanzar por lo que deseamos", agrega.

Sin duda el ejemplo y apoyo de sus padres fue clave para que Carla soñara a lo grande, ella destaca que el mayor ejemplo de vida de su familia fue precisamente este, el trabajar y prepararse para cumplir sus objetivos.

Con el nacimiento de su hermana, Carla y su familia se mudaron a la ciudad de Durango donde realizó sus estudios. Pero fue cuando cursaba la preparatoria que comenzó a plantearse la idea de estudiar estudiar nutrición, sin embargo, esta licenciatura aún no se encontraba en Durango por lo que de querer estudiarla tendría que irse del estado.

Por ello suprimió este deseo y se enfocó en estudiar medicina, "entonces me metí al cero de medicina y me di cuenta que no era lo mío, me dije que creo que medicina no es lo mío más bien la nutrición".

Carla dice que no sabe si fue suerte o un llamado en el cielo pero justo en el momento en que comenzaba a replantearse la opción de estudiar otra carrera un amigo le llevó una buena noticia, pues para ese momento acababan de abrir la licenciatura de nutrición en la Universidad Autónoma de Durango (UAD), de ahí el resto es historia y Carla formó parte de la primera generación de nutriólogos del estado de Durango.

Pero, ¿Cómo se convirtió en influencer?

Una vez que Carla concluyó sus estudios universitarios y comenzó a ejercer su carrera el amor tocó a su puerta y Carla se casó para así comenzar a formar su familia, pero tiempo después se tuvo que mudarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ya que su esposo, quien es médico, aún no había terminado su especialidad, "yo me tuve que ir a vivir a Monterrey con mi niña chiquita de ocho meses".

Pero este cambio le dio apertura a nuevas oportunidades en su vida ya que al mudarse de ciudad Carla perdería a la mayoría de sus pacientes, así que decidió abrir sus consultas vía digital, además comenzó a involucrarse con las redes sociales y como ella formaba parte de los jóvenes emprendedores de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex), quienes le brindaron asesoría para potencializar su negocio a través de internet.

Actualmente cuenta con 4 mil 626 seguidores en Instagram mientras que en Facebook más de 5 mil personas forman parte de su comunidad digital. Pero este crecimiento sin duda le ha enseñado grandes lecciones, destaca que su reto más grande en las redes sociales ha sido el de no querer seguidores por quererlos.

"Hoy en día hay mucha gente que está muy enfocada en que sino tiene 10 mil gentes piensa que no es nadie y eso está mal, creo que yo tengo una misión y mi misión pesa más que los seguidores, mi misión es que la gente que me vea, así sean uno o dos, tengan el mensaje correcto y yo pueda ayudar a algo en su vida", puntualiza.

Al convertirse en influencer puede caerse en la problemática de solo ser una imagen y no tener realmente un mensaje importante que dar a lo seguidores, pero Carla asegura que en su caso siempre busca aportar algo a su comunidad, "les platico de mi carrera, yo les regaló un poco de mis recetas y les doy tips nutricionales que espero que le ayuden a la gente".

Pero el contar con un gran número de seguidores también conlleva una gran responsabilidad, Carla destaca que a ella como creadora siempre le ha gustado mostrarse real pero con un punto de equilibrio, "en mi caso muy particular me gusta compartir cosas positivas, claro que a veces comparto cosas de mi vida que a veces no son tan positivas para que se den cuenta que no todo es color de rosa".

Foto: Cortesía | @carlasanisima

Otro de los retos a los que se tienen que enfrentar los creadores de contenido digital son los haters en español se traduce como "odiadores", personas que atacan, ofenden, insultan o critican a otros en las diversas redes sociales.

Carla dice que esto ha sido parte de su vida y no solo en las redes sociales, "cuando alguien ve a una persona que está teniendo éxito en algo que a otro no se le había ocurrido, siempre va a haber alguien que va a sacar el granito negro y de ahí se toma la oportunidad para criticarte".

Pero señala que lo que la ha ayudado a lidiar con esta situación es entender que no todos van a pensar igual que tú, "porque entonces cuando alguien llegue y te diga que no lo haces bien tú puedes decir bueno pues para ti, porque tú no piensas igual que yo".

Finalmente Carla exhortó a todas las personas que busquen incursionar como influencer de las redes sociales a que tengan un mensaje claro que transmitir y que sea congruente con tu estilo de vida, porque ahí radica la clave para mantenerse en la preferencia de los seguidores.