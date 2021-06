Carmen Villalobos Villarreal, es electa Secretaria General del Sindicato de los Tres Poderes

Fue electa a través de la Asamblea de Elección, por los trabajadores que votaron de manera libre y secreta en las urnas de Gómez Palacio, Canatlán y Durango.

Carmen Villalobos Villarreal, nuevamente fue electa como secretaria general del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, por lo que refrendó su compromiso de servir a todos los sindicalizados y de mejorar las prestaciones salariales, respeto al Contrato Colectivo de Trabajo y permanencia del empleo.





La dirigente Sindical, bajo la modalidad de Asamblea de Elección, nuevamente fue respaldad por los 3 mil 50 trabajadores que integran el Sindicato de los Tres Poderes, al emitir su voto de manera libre, directa y secreta en las urnas instaladas en Gómez Palacio, Canatlán y Durango.

Carmen Villalobos, al ser entrevistada, dijo que de acuerdo a los propios estatutos del sindicato y de la Ley de los 3 Poderes, se realizó la jornada electoral, en donde a través de una asamblea General extraordinaria se acordó realizar el proceso de renovación del comité sindical a través de la Asamblea Electoral.

Recordó que la primera vez que asumió la responsabilidad de la dirigencia sindical, fue en una elección contra un compañero sindical; posteriormente en el siguiente periodo fue por relección; en el tercer periodo lo obtuvo por ratificación y ahora nuevamente los trabajadores del estado, decidieron que los siga representando.

Afirmo que el obtener la confianza de sus compañeros, es por el trabajo que realiza todo su Comité, el cual no se comisiona para no trabajar, lo hacen para servir de la mejor manera a cada uno de los compañeros, de poderles resolver sus problemas laborales.

Dijo que desde siempre su compromiso ha sido con los trabajadores a quienes no se les ha quitado ninguna de sus prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, su salario sigue creciendo, este 2021 se logró un incremento directo al salario del 6.1% pese a una pandemia y una situación económica complicada; se ha logrado que no haya despido de personal, e incluso este año crecieron en siete plazas más, de tal manera que no se puede retroceder en todas y cada una de las prestaciones que le permite al trabajador mejorar su calidad de vida.