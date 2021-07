Cartilla de vacunación Covid un tema sobre la mesa: Salum

Para detener los contagios en Mazatlán, Sinaloa se pedirá a partir del 02 de agosto la cartilla de vacunación covid, antes de entrar a comercios, bares y restaurantes, en Durango el presidente municipal Jorge Salum del Palacio, comentó que pudiera ser una posibilidad, pero cuando existan condiciones para ello, aún no es un tema que este sobre la mesa.

No descartó que pudiera ser una acción cuando más población se encuentre vacunada, ya que es necesario que el tema de vacunación avance, sobre todo ante el número de casos que se están incrementando.

Expresó que mientras más gente está vacunada, el riesgo de contagio es menor, de momento dijo que preocupa, el número de contagios, camas ocupadas y defunciones que se están reportando, porque puede llevar a otro nivel de semáforo, que deriva acciones más fuertes, o restricción de actividades.

Aclaró que cualquier determinación primero se debe avalar por el Consejo de Seguridad y Salud, pues no es algo que el municipio implemente de manera individual, son disposiciones que se acatan en conjunto y bajo previo acuerdo.

Recordó que no hay medida de prevención más efectiva que la gente decida no acudir a espacios concurridos y seguir las medidas de prevención, y más que castigar, es concientizar a la población, porque no hay trabajo de las autoridades suficiente si los ciudadanos no deciden tomar las medidas más enserio.

El alcalde mencionó que no se busca castigar la economía, ni a la población, solo se pide como desde el inicio de la pandemia tener más responsabilidad de manera individual.