El nuevo Reglamento de Tránsito y Tialidad del municipio de Durango se encuentra casi listo, fue durante la última sesión de Cabildo cuando se turnó el tabulador de infracciones para su actualización, informó la regidora María Guadalupe de la Parra, quien confió en que el documento estará listo antes de que concluya el mes de octubre para que sus modificaciones sean contempladas en la Ley de Ingresos y Egresos.

Te recomendamos: Concretan primer etapa del Parque Lineal

Cabe señalar que desde noviembre del año pasado, se concluyó el trabajo de actualización de dicho reglamento, el cual tiene cerca de 25 años que no se le hacía ningún movimiento, de ahí que ya resulta obsoleto para las condiciones en las que se encuentra la ciudad actualmente.

Casi listo nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad./ Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Sin embargo la revisión y posterior aprobación en las propias dependencias como la Secretaría del Ayuntamiento, fue lenta; una situación que denunció en múltiples ocasiones la regidora de Movimiento Ciudadano (MC), aunque el documento ya se encuentra en el último palomeo para comenzar ahora sí la socialización entre los ciudadanos.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Si bien, no informó sobre los montos de las multas que se actualizan, pues aún no se ha aprobado, se prevé un incremento en algunas de estas, “va a haber ciertos detalles con la ciudadanía porque van a empezar a decir que los cambios en multas son recaudatorios y no, más bien son correctivos, son acciones que nosotros estamos tomando para que sentemos las bases para construir una cultura vial”, dijo.

En las carreteras y salidas del municipio fue donde se registró el mayor número de accidentes viales / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

De la Parra, puntualizó que todos en algún momento han tenido un comentario negativo en torno a la cultura vial que tiene el ciudadano en general, sin embargo acusó que esto es ocasionado a raíz de la permisividad de la autoridad, sobre todo en el tema de velocidades, niveles de alcohol, etc.

Explicó que el tabulador se divide de acuerdo al concepto, aunque el más importante son los factores de riesgo, “estos son los que aumentan más el monto de la sanción, porque de acuerdo con las estadísticas es mucho más peligroso ignorarlos, y si no lo hacemos ahora por consiguiente va a haber muchos más problemas”, comentó.

Casi listo nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad/ Foto: cortesía /

Referente a los operativos que realiza la Subdirección de Vialidad para detectar a motociclistas sin casco y placas de identificación, la regidora se mostró a favor de esta decisión de la administración municipal, ya que se deben tener acciones más severas al momento de hacer cumplir la ley.

“Esto es solo un proceso más que se debe llevar a cabo a través del reglamento, que primero debe actualizarse el documento, luego las multas y ahora la socialización con los policías y la sociedad”.