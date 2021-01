Casos activos a la Covid-19 no bajan en Durango, actualmente hay mil 592

Sigue a la alza el número de casos activos por Covid-19 en la entidad, actualmente hay mil 592 concentrados especialmente en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, señaló el secretario de Salud, Sergio González Romero, al actualizar la cifra de positivos que en esta ocasión fue de 84 y 15 muertes relacionadas al contagio. Asimismo afirmó que al concluir la primera etapa de vacunación a trabajadores de primera línea, se aplicaron cuatro mil 875 dosis.

En su exposición diaria a través de las plataformas digitales del Gobierno estatal y la Secretaría de Salud, González Romero, refirió que de los nuevos 84 positivos, son 51 hombres y 33 mujeres; de los cuales 43 son del municipio de Durango; siete en Canatlán; seis en Cuencamé; cinco en Gómez Palacio; cuatro en Pueblo Nuevo y Rodeo, así como uno respectivamente en Guanaceví, San Juan de Guadalupe y Santiago Papasquiaro.

Asimismo se reportaron 15 nuevas defunciones de las que nueve sucedieron en la capital del estado; dos en Gómez Palacio y una respectivamente en Lerdo, El Oro, Nuevo Ideal e Indé. La pandemia ha arrojado a estas fechas un total de 27 mil 579 casos, de los cuales 21 mil 051 personas se han recuperado y lamentablemente mil 782 perdieron la batalla ante este virus.

Detalló el doctor González Romero que en estos momentos hay mil 115 personas sospechosas y a la espera de resultados, en tanto que la cantidad de casos activos asciende a mil 592. Más de 900 están en Durango capital; además de Gómez Palacio y Lerdo como los de mayor concentración de pacientes con Covid-19.

Explicó que la tarde del viernes se concluyó prácticamente con el proceso de vacunación a personal de primera línea que atiende pacientes Covid, en total se aplicaron cuatro mil 875 dosis recibidas y aseguró que no hubo influyentismo en su aplicación, pues la recibieron únicamente trabajadores que la laboran en áreas de riesgo, por lo que en semanas siguientes se aplicará al resto de médicos, enfermeras y personal afín.

Insistió en que no se debe bajar la guardia en protegerse contra esta pandemia, ya que aún no termina y la vacuna, aunque representa una esperanza, no es la solución definitiva, de ahí que la gente debe seguir cuidándose correctamente para detener la cadena de contagios.