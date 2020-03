Casos de coronavirus en Durango bajo control: Aispuro

Con la inmediata aplicación de los protocolos indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno del Estado de Durango detectó a tiempo y están bajo control, los casos sospechosos y el confirmado de COVID-19, aseguró el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al hacer un llamado para que la población mantenga la calma, pues se tiene la capacidad para atender a quien lo necesite.

La prevención del COVID-19 es un tema de conciencia social, donde población y autoridades son corresponsables de evitar contagios, por ello, el Mandatario Estatal, exhortó a los durangueses a continuar con las medidas de prevención que ya se conocen.

Aispuro Torres, agregó que la Dirección General de Epidemiología da puntual seguimiento a la atención de pacientes sospechosos por COVID-19, contando con los procedimientos e insumos necesarios para realizar pruebas que descarten o confirmen la presencia del virus.

El titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero, insistió en la importancia de que la población tome conciencia de las medidas preventivas que surgen desde los hogares y de mantener la calma sin difundir información errónea, ya que Durango aún está en una etapa de alerta sin incidencias mayores, donde lo primordial es contener la transmisión de enfermedades con medidas simples.

“Es importante que tanto personal de salud como la ciudadanía estemos al pendiente y en dado caso, suspendamos las actividades que tengamos que suspender; como ejemplo están los viajes al extranjero a lugares donde hay casos de contagio comunitario, pensando siempre en nuestra familia y su prevención”, señaló el Secretario.

González Romero, recalcó que las medidas personales para evitar contagios, son el lavado constante de manos y de cara, no saludar de beso ni de mano, uso de cubrebocas en caso de presentar síntomas de resfriado; ingerir alimentos bien cocinados y agua simple, ya sea potable o embotellada, evitar lugares concurridos, mercados y aglomeraciones y en lo posible no estar en contacto con personas enfermas que presenten cuadros gripales.

En México no existe ni un solo caso de contagio comunitario; todos los detectados son de personas que contrajeron la enfermedad en el extranjero, por ello, es importante no alarmarse si no se ha tenido contacto directo con alguien enfermo, finalizó el funcionario.