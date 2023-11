Catedrático del ITD destaca en Foro Mundial de Educación en Ingeniería

El congreso internacional “World Engineering Education Forum" (Foro Mundial de Educación en Ingeniería, por sus siglas en inglés), reúne a expertos, académicos y profesionales de ingeniería de todo el mundo, donde el doctor Gustavo Morán Soto, docente del área de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), fue protagonista en el escenario académico internacional al presentar una conferencia de su investigación titulada "The Importance of Differential Calculus in the Performance of Engineering Students".

Con esta investigación, Morán Soto, promete contribuir significativamente al avance y perfeccionamiento de los métodos de enseñanza en el campo de la ingeniería, y disminuir los índices de deserción, una problemática que se observa en todos los institutos dedicados a la preparación de ingenieros.

De esta manera, tuvo la oportunidad de exponer los resultados de su trabajo y destacar la relevancia crucial del cálculo diferencial, una de las primeras materias con la que los estudiantes de ingeniería tienen contacto, sin embargo, no es su primera participación en eventos académicos de tal magnitud, ya que participó en la capacitación titulada "Green Growth, Climate Change and Environmental Sustainability" celebrada en Copenhague, Dinamarca.

En ese este evento internacional, el destacado académico además de compartir su experiencia, también se sumergió en temas críticos relacionados con el crecimiento sostenible, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, y proporcionó una perspectiva valiosa sobre cómo desarrollar tecnologías autosustentables y abordar las preocupaciones ambientales en países en vías de desarrollo.

También fue instructor del taller, “Hispanic Heritage and the Study of Science, Technology, and Math” (La Herencia Hispana y su Impacto en el Estudio de la Ciencia, la Tecnología y las Matemáticas) en Goucher College, en Baltimore, Estados Unidos en septiembre de 2019.

El congreso “World Engineering Education Forum", se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, el pasado mes de octubre, por lo que el ITD reconoce su participación, porque con su trabajo en la investigación y participación en eventos internacionales, se eleva la reputación de la institución y contribuyen al avance de la educación en ingeniería a nivel global.