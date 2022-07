Cerca de 20 trabajadores municipales de Durango han dado positivo a Covid

Un aproximado de 20 casos positivos a Covid-19 son los que se tienen activos actualmente en el Gobierno municipal de Durango, además de otros cuatro empleados más que se encontraban a la espera de los resultados de las pruebas, así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Mario Garza Escobosa, quien señaló que en un universo de cinco mil trabajadores, es un porcentaje mínimo.

No obstante invitó a todos a continuar con los cuidados que deben tenerse y respetar los protocolos en cada una de las dependencias. Señaló que ante la nueva ola de contagios que se han presentado en el estado donde este viernes se reportaron 233 casos positivos a Covid-19, se ha tomado la determinación de volver a las sesiones de Cabildo virtual y tener al mínimo las sesiones de las Comisiones.

Informó que si bien no se ha modificado el marco jurídico para trabajar, se decidió hacerlo de manera voluntaria en conjunto con los regidores, “eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia y que no vamos a trabajar en consecuencia”, comentó el funcionario municipal.

#ATENCIÓN

Hoy se confirman 233 nuevos casos sin defunciones.



CIFRAS COVID-19 EN EL ESTADO DE DURANGO#NoBajesLaGuardia pic.twitter.com/s2KpmqIPrC — Secretaría de Salud (@SSDurango) July 1, 2022

Aunque durante las jornadas de vacunación que se realizaron en la ciudad de Durango, se hizo un exhorto a los trabajadores para que acudieran a ponerse la vacuna contra la Covid-19, se trata de una decisión meramente personal en la que ellos son muy respetuosos de la decisión de cada uno de ellos.

“En mi caso específico tengo dos o tres personas que no creen en la vacuna y que pues se les hizo la recomendación y las bondades que tiene el estar vacunado pero a fuerzas no los podemos vacunar. En ese sentido vamos a seguir siendo respetuosos, aunque creo que es un porcentaje muy marginal de aquellos que no están vacunados”, dijo.