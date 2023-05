Cerca de 300 empleados fantasmas en nómina de la SEED en la Laguna

En el marco de la verificación de la plantilla laboral de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, proceso que arrancó prácticamente desde septiembre del año anterior, solamente en la Comarca Lagunera de Durango no han sido localizados cerca de 300 personas que figuran en la nómina de la dependencia.

Así lo hizo saber el subsecretario de Educación en La Laguna, Ulises Adame, quien explicó al respecto que ahora con el plantilleo ha surgido el número de 297 personas que no están en su lugar.

Adame De León precisó que la Secretaría en la región Laguna procedió ya a citar a cada uno de estas 297 personas, a fin de que haga una aclaración del por qué no está en su lugar y desde luego, la precisión de dónde se encuentra ahora.

La proyección, dijo, es poner orden en una situación que se permitió por muchos años por compadrazgos y amistades.

Sin embargo, hoy no estamos en condiciones de utilizar un recurso que no tenemos para seguir pagando gente que no trabaja, aseveró el funcionario.

El pago de estas personas se suspende ya desde el presente mes de mayo, de tal forma que los implicados tendrán que acudir personalmente a la dependencia a precisar su situación.

Advirtió que en el peor de los casos se tendrá que hablar de términos legales en caso de que no haya arreglo.

Finalmente anotó que se trata principalmente de personal administrativo y algunos profesores que se fueron de comisión sindical, pero que no han aparecido en sus sitios de trabajo; “los estamos llamando para que se integren. Son personas que tienen puestos importantes como de director y otros espacios administrativos interesantes”.