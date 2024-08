Chapulín devasta 4 mil 800 hectáreas de frijol en campos de Durango

Un total de cuatro mil 800 hectáreas de frijol que fueron sembradas este ciclo agrícola en todo el estado, están afectadas por la presencia de la plaga del chapulín, lo que representa una pérdida muy importante para los productores duranguenses, quienes aún no han podido recuperarse de los efectos causados por la sequía del año pasado, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, Jesús López Morales.

Las afectaciones más importantes se concentran en los municipios de Canatlán, San Juan del Río, Nombre de Dios, Poanas y Durango, solo por mencionar algunos, ya que la presencia de las lluvias que se tuvieron al inicio de la temporada, incitan a la presencia de plagas en los cultivos, por lo que ya se analiza la estrategia a implementar para comenzar a combatirlas y generar un control en el resto de los cultivos sanos.

Tan solo en el caso del municipio de Durango, de las dos mil hectáreas de frijol que fueron sembradas, entre el 30 y el 35 por ciento están afectadas por la presencia del chapulín, es decir, entre 600 ó 700 hectáreas, informó el director de Desarrollo Rural municipal, Manuel Herrera Ruiz.





Ante este panorama, se ha adquirido un Dron para realizar la fumigación de las tierras que aún no han sido alcanzadas por la plaga, incluso ya se cuenta con una programación que inició el viernes pasado con la intervención en la parte del corredor que se encuentra por la carretera libre que conduce a Gómez Palacio, posteriormente continuarán con el resto de las comunidades, ya que se tiene planeado llegar cuando menos a 30 de estas, donde se tiene mayor presencia de chapulín.

Imagen ilustrativa / La presencia de la plaga representa una pérdida muy importante para los productores duranguenses, quienes aún no han podido recuperarse de los efectos causados por la sequía del año pasado / Foto: cortesía / Karime Díaz

El funcionario municipal informó que en tres o cuatro minutos se cubre una hectárea, aunque antes deben establecerse las coordinadas, “tenemos que asesorar a los agricultores para que tengan la aplicaciones correctas y le den el seguimiento para que realmente se pueda combatir esta plaga”, comentó.

Con una inversión superior a los 500 mil pesos, el Dron que se empleará en la fertilización y combate a plagas a través de la aplicación de herbicidas, es propiedad del Gobierno municipal de Durango, “nosotros pondremos el dron y ellos ya sustancia que se vaya a aplicar”, dijo Herrera Ruiz, quien señaló que fue adquirido en México y ya fueron capacitadas dos personas de la dependencia, ya que se debe contar con una certificación.

Y es que de acuerdo con el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Durango, Jesús López Morales, “la plaga del chapulín está muy fuerte este año, entonces tenemos que trabajarlo de esa misma manera en coordinación con sanidad vegetal”, comentó ya que con una hectárea que se pierda, para el productor es mucho porque ya invirtieron recursos con el objetivo de obtener una ganancia.

A la fecha, ni el frijol, ni el maíz ha alcanzado su ciclo vegetativo, de ahí que en la parte ya afectada, no les alcanzará para una recuperación y ahora le toca a los tres niveles de gobierno ser responsables en la creación de estrategias que les sean útiles, y no orillarlos a hacer otra inversión que podría perderse también porque están próximas a caer las primeras heladas y no sobrevivirán los cultivos.

“Existe la posibilidad todavía de la siembra de avena, la avena es un cultivo que soporta las condiciones frías un poco más, ahí puede haber una opción de generar este programa”, dijo.