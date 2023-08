Cierran calles en protesta por falta de atención del Municipio

La falta de atención a diversas peticiones y un total desentendimiento a sus proyectos de obra planteados con anterioridad; son causa para que integrantes del Frente de Organizaciones Sociales tomaran la mañana de este jueves 17 de agosto la calle Victoria frente al salón de Cabildo en la ciudad de Durango, donde permanecerán en tanto tengan una respuesta.

Con la presencia de liderazgos pertenecientes a varias varias organizaciones sociales se llevó a cabo este cierre de calles, creando caos vial debido al congestionamiento de la zona, justo a la hora que comienza el tráfico vehicular.

Al respecto de esta manifestación se cuestionó a uno de los activistas sociales, Alejandro Arellano, quien argumentó falta de interés por parte de los funcionarios municipales para atender sus demandas; sobre todo cuando han cumplido con la presentación de proyectos y solicitudes por las vías pertinentes. "Desde el año pasado presentamos nuestro propuesta de obra para 2023, pero fue ignorada", subrayó.

No obstante, añadió, se les ha cerrado todo tipo de apoyo y señaló directamente al Secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrera Rivera, quien de manera tajante no ha querido atender sus solitudes presentadas en tiempo y forma. "Yo fui regidor, se como se maneja la normativa y así nos hemos conducido, solo que este funcionario no nos resuelve", reprochó.