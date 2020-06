Cierre temporal a comercios que no cumplan con protocolos

A partir de esta semana se dejarán de aplicar sanciones económicas a quienes no cumplan con los protocolos establecidos para comercios en la ciudad, pero se castigará con cierre temporal a quienes no atiendan las medidas o sean reincidentes, aseguró el juez cívico, Mario Pozo Riestra.

Resaltó que desde que inició la nueva normalidad ya se ha inhibido la instalación de 23 tianguis en la ciudad para disminuir la movilidad de la gente y con ello los riesgos de contagios por Covid-19, conforme a las indicaciones del presidente municipal, Jorge Salum.

A la par, mediante la Brigada Covid-19 también se han clausurado temporalmente a la fecha 100 establecimientos por no cumplir con las medidas de seguridad e higiene, así como con los horarios establecidos.

A través del diálogo con los comerciantes y líderes tianguistas, se acordó la no instalación de puestos ante el riesgo que representan estos lugares por ser punto de encuentro de una cantidad importante de personas, resaltó el funcionario municipal.

Entre los tianguis sin actividades, se encuentran los de las colonias J. Guadalupe Rodríguez, la Virgen, División del Norte, Asentamientos Humanos, Jardines de Cancún, Zapata, Azteca, México, Juan Lira, Tierra y Libertad, Silvestre Revueltas, La Morga; en los fraccionamientos Viva Reforma, Los Arbolitos, Viñedos, Huizache I, Versalles, Villas del Guadiana, Fidel Velázquez; el del Santuario, entre otros.

De los 100 establecimientos inhabilitados, 27 fueron por no respetar el horario de cierre de negocios no esenciales, 73 restantes por no contar con las medidas de seguridad e higiene necesarias, precisó Pozo Riestra.

Se han clausurado instituciones bancarias, bares, restaurantes, tiendas de autoservicio, departamentales, súper mercados, establecimientos comerciales con distintos giros económicos como tiendas de ropa, zapaterías, con venta de accesorios distintos, estéticas, venta de alimentos preparados, joyerías, florerías.

Estas estrategias implementadas mediante la Brigada Covid-19 continuarán de forma permanente, con el propósito fundamental de disminuir los contagios por coronavirus que posteriormente colapse a las instituciones de salud, finalizó.