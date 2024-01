Cinco días y Luka Azael no vuelve a casa; entregan volantes con su foto

“Seguimos en la búsqueda de mi hijo, y les damos las gracias por todas las bendiciones y oraciones que han hecho por él y por nuestra familia, así como la ayuda que nos han dado las autoridades que no han dejado de buscarlo también, sólo puedo decirles muchas gracias y que Dios los bendiga. Luka te quiero mucho mi niño”, es el mensaje de este lunes del señor Abel Morales, en sus redes sociales, luego que desde el pasado miércoles 24 de enero no encuentra a su hijo Luka Azael Morales García.

Desde la semana pasada las redes sociales han mantenido una gran movilidad y han hecho popular el nombre de Luka, un joven de 16 años de edad, a quien le perdieron el rastro hace cinco días.

Y por quien la autoridad difundió una ficha de búsqueda donde se indica que fue visto por última vez el 24 de enero del 2024 en la colonia J. Guadalupe Rodríguez.

Luka, un joven de 16 años de edad, a quien le perdieron el rastro hace cinco días | Foto: Cortesía

En medio de la desesperación porque Luka no ha vuelto a casa, familiares y amigos se unieron en su búsqueda este fin de semana a través de la distribución de volantes en las calles, sin embargo no se ha tenido un resultado positivo, el menor de edad sigue desaparecido. Según trasciende, aquel miércoles Luka salió a correr a temprana hora, y enseguida ya no volvió.









