Cineastas locales buscan construir una industria cinematográfica en Durango

Primera parte... Una reciente gráfica creada y difundida por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) generó debate sobre el papel que juega Durango precisamente en este séptimo arte, por lo que surgieron voces en busca de un cambio. En el vibrante panorama cinematográfico de México, la realidad de los cineastas locales es a menudo una lucha constante por la visibilidad y el apoyo.

Te puede interesar leer: Cumple 70 años el cine en Durango; ésta fue la primera película

A pesar de ser la región reconocida por sus escenarios y paisajes majestuosos que finalmente son tan asediados por producciones cinematográficas tanto nacionales como internacionales, los creadores locales enfrentan serias limitaciones.

En el vibrante panorama cinematográfico de México, la realidad de los cineastas locales es a menudo una lucha constante por la visibilidad y el apoyo / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

En este contexto, un grupo de cineastas duranguenses ha decidido unirse en un movimiento que busca transformar esta situación, abogando por un desarrollo integral de la industria cinematográfica en el estado. Pretenden que se dé oportunidad a los locales, que se confié en ellos, en su talento y profesionalismo.

Luis Martín Gerardo, con 15 años de trayectoria en el cine, formado en la Universidad José Vasconcelos (UJV), en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y también en la Ciudad de México, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, tiene muchos conocimientos, experiencia, creatividad y talento que aportar.

Luis Martín Gerardo con 15 años de trayectoria en el cine / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Subrayó que, en comparación con el número de proyectos nacionales e internacionales que llegan a Durango, las producciones locales e independientes han ido en aumento, pero éstas requieren un impulso, apoyo, y mayores plataformas.

En ese tenor el también docente en la Universidad Autónoma de Durango y colaborador en la Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) destacó que esto hace que se tengan muchas necesidades.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Dijo, la mayoría de los cineastas independientes deben recurrir a sus propios recursos económicos, y muchos optan por realizar actividades paralelas, como la venta de camisetas u otras cosas, o incluso piden prestados autos u otros de materiales, para llevar a cabo sus proyectos.

"Cada proyecto es una tarea titánica". A pesar de los obstáculos, hay un fuerte deseo de avanzar y prosperar en el ámbito cinematográfico, y la necesidad de mayor organización y visibilidad se ha vuelto más evidente que nunca.

Mairely Muro, cineasta comprometida con esta causa, lleva siete años trabajando en el cine y es egresada de la Universidad Autónoma de Durango de la carrera de Mercadotecnia. Ha colaborado en múltiples cortometrajes locales, desempeñándose en diversos roles como productora, asistente de dirección y directora. Su perspectiva es clara: el apoyo gubernamental es crucial para las producciones artísticas, especialmente en el caso de los cortometrajes.

Enfatizó en la necesidad de construir una industria cinematográfica en Durango que permita a los profesionales locales participar en producciones más grandes y obtener una capacitación adecuada para trabajar en proyectos externos.

Mairely Muro lleva siete años trabajando en el cine y es egresada de la Universidad Autónoma de Durango de la carrera de Mercadotecnia / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

El deseo de fortalecer la comunidad cinematográfica en Durango es palpable. La idea es crear una red de colaboración entre cineastas locales para fomentar el crecimiento no solo de proyectos foráneos, sino también de producciones locales que generen una remuneración económica justa.

La realidad es que las grandes empresas que llegan a filmar en Durango a menudo traen a su propio equipo, dejando poco espacio para que los talentos locales se integren. Esta falta de inclusión es un tema recurrente entre los cineastas, quienes insisten en que hay un potencial significativo en el talento duranguense.

“Definitivamente no podemos vivir del cine todavía en Durango, las personas que realizamos cine debemos tener otros trabajos para mantenernos. Pero no podemos todavía vivir del cine, no tenemos una remuneración económica para decir ‘vivo al 100 por ciento del cine’. Se tienen que hacer varias cosas para poder sobrevivir económicamente todos los creadores, pero no nos queremos quedar con las manos cruzadas”.

Ana Laura Navarro, quien ha estado haciendo cine de manera independiente durante los últimos cinco años / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Ana Laura Navarro, quien ha estado haciendo cine de manera independiente durante los últimos cinco años, también comparte esta visión. Egresada de la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Ana ha ampliado su experiencia al estudiar cine en el extinto Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río. Además es maestra de cine en una secundaria y productora en la casa productora Ola Stories.

Aunque los cortometrajes que realizan como independientes no son para ser proyectados en salas comerciales, reconoce que una de las necesidades es encontrar otras plataformas donde su trabajo pueda ser exhibido.

Reconoce que la visibilidad es un gran desafío, pero mantiene la expectativa que en un futuro se crearán espacios de exhibición y promoción para los cineastas locales.

En el vibrante panorama cinematográfico de México, la realidad de los cineastas locales es a menudo una lucha constante por la visibilidad y el apoyo / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

La necesidad de un entorno de capacitación constante es otro punto que Ana enfatiza. A medida que el cine en Durango continúa evolucionando, es fundamental que los cineastas tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse profesionalmente.

“Espero que en un futuro sí haya más espacios para nosotros, para seguir profesionalizándolos, y también para que en un futuro podamos vivir de esto”.

Muchos de sus colegas han tenido que recurrir a trabajos que no están relacionados con el cine para subsistir, lo que representa un desafío adicional para aquellos que buscan dedicarse por completo a su pasión.

La idea de que juntos pueden hacer una diferencia es un hecho. La colaboración entre cineastas, la capacitación continua y la búsqueda de apoyo institucional son esenciales para lograr un cambio significativo en la industria cinematográfica de Durango.

Doble Vía Conoce la historia del Cine Imperio, del cual solo quedó la fachada





A pesar de que actualmente muchos de ellos deben combinar su pasión con trabajos ajenos a la industria, hay un fuerte deseo de que esto cambie. La creación de redes de apoyo y colaboración es fundamental para alcanzar estos objetivos y dar un paso firme hacia el establecimiento de una industria cinematográfica en Durango.

La determinación de estos cineastas es un poderoso motor de cambio; podrían estar convirtiendo al estado en un centro de creación y producción cinematográfica.