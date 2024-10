Ciudad Nueva Vizcaya, nace como un plan de desarrollo habitacional al sur de Durango

Ciudad Nueva Vizcaya es un plan parcial que el Gobierno del municipio de Durango, ha desarrollado luego de la aprobación del programa municipal de desarrollo urbano, éste contempla que el crecimiento debe darse hacia el sur la ciudad, en un terreno de tres mil hectáreas localizado a la salida al Mezquital.

De acuerdo con la titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, Norma Miramontes Ayala, es momento de evitar el crecimiento desordenado de la ciudad, de ahí que se requiere de una planeación sustentable, en la que todos los esfuerzos en el tema de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos de agua potable y demás servicios de urbanización, estarán concentrados en aquella zona.

Éste contempla que el crecimiento debe darse hacia el sur la ciudad, en un terreno de tres mil hectáreas localizado a la salida al Mezquital / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Estamos planteando que serán alrededor de 10 mil nuevas viviendas las que van a haber allá, es todo el sector del Mezquital, lo limita en la parte norte carretera México, en la parte sur el Periférico; y en la parte oriente, Domingo Arrieta”, informó la funcionaria municipal, por lo que habrá una importante demanda de vialidades, espacios públicos y áreas verdes en aquella parte de la ciudad, y lo que es más importante se deberá asegurar el abastecimiento de infraestructura hídrica.





“Trabajaremos los tres órdenes de gobierno en conjunto con la sociedad organizada para generar la planeación para este territorio, el cual representa casi la cuarta parte de toda la ciudad de Durango”, comentó Miramontes Ayala.

⚜️| Luego de que la @ONUHabitatMex determinó el sector Mezquital como zona de crecimiento y desarrollo de la ciudad, el presidente @josejoseantonio en cumplimiento a su visión de futuro sostenible, arrancó los trabajos para la conformación del Plan Parcial “Ciudad Nueva Vizcaya”. pic.twitter.com/nalkohKPpw — Desarrollo Urbano Durango Capital (@urbano_dgo) October 25, 2024

El pasado jueves se reunieron con los desarrolladores de vivienda, así como instituciones de los tres órdenes de gobierno para presentarles el proyecto, donde la indicación es generar mayormente vivienda vertical, por lo que incluso se diseñará un nuevo reglamento de construcciones ya que no se puede aspirar a la generación de cosas nuevas con la misma reglamentación de años atrás.

Reiteró que les urge evitar el crecimiento desordenado, pues ya no se puede continuar con la expansión de la mancha urbana de manera horizontal, e ir más allá de lo que es el Periférico, por ello en enero del 2025 se tendrá una propuesta sólida para comenzar el proceso de socialización.

Imagen ilustrativa / La indicación es generar mayormente vivienda vertical, por lo que se diseñará un nuevo reglamento de construcciones ya que no se puede aspirar a la generación de cosas nuevas con la misma reglamentación de años atrás / Foto: archivo / Karla Barba / OEM

Se deberá trabajar con el Registro Agrario Nacional (RAN), así como con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus); con el propósito de conocer cuál es el estatus de las propiedades, cuáles aún son ejidales y tienen pequeños propietarios, para definir la zonificación y evitar la especulación e invasiones que solo restan la calidad de vida de los ciudadanos.

Imagen ilustrativa / El Gobierno municipal busca evitar el crecimiento desordenado, pues ya no se puede continuar con la expansión de la mancha urbana de manera horizontal, e ir más allá de lo que es el Periférico / Foto: archivo / El Sol de Durango

La directora de Desarrollo Urbano municipal, aseguró que en lo que va de este año, no se han detectado invasiones nuevas, las que se tienen detectas actualmente están controladas y el objetivo es no permitir que estas crezcan.

“Hay algunas que no se han retirado porque nosotros notificamos a los propietarios de los predios, pero no se ha ejecutado ninguna sentencia de despojo”, comentó, de ahí que al Gobierno municipal ya no le queda más que dejarlo en manos de los propietarios, quienes deben actuar en consecuencia, “a nosotros lo que nos toca es solo vigilar que las construcciones no se hagan con materiales permanentes”, dijo.