Ciudadanos están en contra del Plan B de AMLO: Miguel Lazalde

Es una exigencia de la mayoría de la población en el país, que se garanticen las instituciones y la democracia, resaltó Miguel Ángel Lazalde Ramos, presidente del Comité Directivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Durango.

“El sector al que más se ha golpeado en el actual gobierno federal, del que más se ha hablado mal, es la clase media, y es precisamente esta clase media la que salió a las calles a manifestarse en contra de las malas acciones que se están teniendo contra el INE”, dijo.

Añadió que ya para todos es conocido que hay un interés oscuro detrás del denominado Plan B, que no es otra cosa que tener el poder a como dé lugar, afortunadamente la misma ciudadanía mexicana, ya no quiere autoritarismos en el gobierno federal, y salió a manifestarse en más de cien ciudades.

Recordó que más allá de cuánta gente se concentró en el zócalo capitalino, que se estima en más de cien mil, se debe tomar en cuenta que en todo el país hubo esta manifestación, el pueblo mexicano no quiere un órgano electoral que se pueda manipular desde el gobierno, eso quedó en el pasado.

El INE, durante más de 30 años y siempre de la mano de la ciudadanía, ha organizado elecciones con calidad y el resultado ha sido el mismo: paz pública 🗳️. #YoTambiénSoyINE

Miguel Ángel Lazalde Ramos, puntualizó que no se puede minimizar la concentración del pasado domingo, porque es una muestra de que la gente se siente agraviada, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, “le duele al presidente que los ciudadanos se manifiesten, la sociedad de México ya no quiere que se polarice al país”, concluyó.