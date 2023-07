Claudia Sheinbaum visitará Durango el domingo 16 de julio

Claudia Sheinbaum estará en Durango el próximo domingo 16 de julio a las 13 horas, en el Teatro del Pueblo, "ella no viene con nosotros su equipo, viene con la ciudadanía de Durango, a platicar, a que la conozcan en su etapa de aspirante", así lo declaró en rueda de prensa, la senadora de Morena, Margarita Valdez.

Te puede interesar: Director del ITD nuevamente hace activismo a favor de Claudia Sheinbaum

Destacó que en este proceso interno no se puede hacer una campaña abierta, “hay normas, hay reglas, traemos colgado al INE, pero sí tenemos la libertad de difundir nuestro gusto”, Claudia hará un recorrido por Durango. Hay que recordar que no somos iguales que los de enfrente, y no es moda luchar por un país justo y de equidad.

Mauricio Ruiz Olaes, Delegado estatal de Claudia Sheinbaum en Durango, aseguró en su participación que “México está preparado para que una mujer lo dirija”, y recordó que en el proceso interno para elegir al candidato que defenderá a la 4T, están convencidos que Claudia es la que debe encabezar estos trabajos, porque es quien puede continuar con la transformación.

“Es la única que ha caminado hombro a hombro con nuestro presidente”, presidente que es de los mejores en la historia del país, por eso necesitamos tres ó cuatro gobiernos más de Morena para que se consolide el país y hacer una verdadera revolución de conciencias.

En tres semanas hemos visitado 20 estados, y recorrido casi 14 mil kilómetros.



Estamos caminando cada rinconcito del país para continuar con la transformación de México. #EsTiempoDeMujeres pic.twitter.com/ZQJMd35Ah2 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 10, 2023

Dijo que Sheinbaum, esta consiente de que Durango es el corredor político del norte, y que aquí va a ganar la encuesta, pues se percibe la organización popular cada vez más fuerte, “no es un tema de género, es de capacidad”, será la única visita como aspirante, pero ya en septiembre que se tengan los resultados de la encuesta vendrá para hacer su agenda de propuestas.

El ex diputado Iván Gurrola Vega, indicó que en la última encuesta nacional, Claudia se posicionó 14 puntos arriba del más cercano, “hay que decirlo, los mejores perfiles para gobernar son de Morena, pero la consentida de la gente, es la doctora”, además en su visita tendrá un encuentro con profesionistas y otros grupos.

El dirigente del partido Verde Ecologista de México en Durango, Gerardo Villarreal, expresó “nos encanta la idea de tener esta oportunidad de escuchar el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, una persona que tiene una brillante carrera, con excelentes resultados, que sabe hacer equipo, y viene a clarificar lo que en el país ya se ha visto, que tiene una tendencia favorable".