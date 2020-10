CNTE retira su campamento frente a Congreso estatal

A pesar de que no se les pagó el quinquenio como se había anunciado por la propia Sección 44, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), finalmente decidieron levantar su campamento establecido desde hace 12 días a la entrada del Congreso del Estado, en protesta por el pago justo de dicha prestación.

El dirigente de la CNTE, Monises Trujillo Esquivel, declaró que decidieron levantar el campamento de protesta, ya que a pesar de que no se cumplió el compromiso del Gobierno del Estado de pagarles hoy el quinquenio, “logramos que se le diera una prorroga a más de 60 maestros para que no se retiren de sus labores a causa del Profesiograma con el que se pretende dejarlos fuera por no tener el perfil, pese a la experiencia en sus área de trabajo”, comentó.

Dijo que además lograron evidenciar los liderazgos en las secciones 44, 12 y 35 en donde lejos de hacer cumplir los compromisos con el Ejecutivo estatal de liquidar los quinquenios que están pendientes, no salieron a dar la cara por sus representados.

Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Comentó que esas actitudes de líderes charros, se los van a cobrar en las próximas elecciones que seguramente se realizaran en el mes de enero.

Ahora todos los maestros podrán votar y ser votados libremente, tal como lo estableció la propia Secretaría del Trabajo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no habrá dedazo y ellos lo saben, expresó el dirigente de la CNTE.