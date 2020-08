CNTE toma las oficinas de la SFyA

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado y realizó un bloqueo a la avenida Felipe Pescador, en protesta por el adeudo de 100 millones de pesos al Fondo de Vivienda (Fovi) que se encuentra paralizado y la exigencia del cumplimiento de basificación de 29 docentes con antigüedad de hasta siete años acordadas con autoridades federales y estatales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La secretaria general de la CNTE, Irene Morales Carrillo, entrevistada por El Sol de Durango, señaló que los docentes se encuentran en incertidumbre laboral en virtud de que a partir del 16 de este mes de agosto no tienen garantizado el pago de su salario que han venido percibiendo en el desempeño de su actividad y ello es derivado de que la SFA no les ha entregado su formato base.

Explicó Morales Carrillo que entre la derogación de una ley y la transición de la nueva, en base a los lineamientos administrativos se establecieron normas en donde la autoridad local ante la existencia de plazas vacantes y que no tengan titular, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo pudieran ser quienes ya tienen antigüedad sin base los acreedores a la basificación, reuniendo la antigüedad y requisitos establecidos.

“Nos hemos encontrado con la traba de que el contador Velasco de la Secretaría de Finanzas no quiere cumplir a pesar de que el propio secretario de Educación ha hecho todo lo necesario”, expuso la líder de la CNTE tras recapitular que en diciembre y enero se autorizaron paquetes de basificación desde nivel central de la SEP y aún autorizados las autoridades locales hicieron una depuración. “Hasta el momento sigue diciendo no, se está desobedeciendo a una autoridad no solo local sino federal”.

Contextualizó que a los docentes federales que se encontraban en la misma situación ya se les resolvió esta problemática.

Y, acotó: esta basificación “no representa ningún gasto extra al gobierno del estado porque en todo este tiempo han estado percibiendo su ingreso”.

Ante la ausencia de la apertura de una mesa de negociación pese a la realización del bloqueo a las oficinas, los maestros de la CNTE cerraron a la circulación vehicular la avenida Felipe Pescador.

“Los tiempos se están agotando, a partir del 15 de agosto los compañeros tienen asegurado su salario a partir de ahí ya no. Están lesionando en estos momentos de pandemia que se requiere el salario de cada uno de ellos, viven en la incertidumbre laboral”, reclamó Morales Carrillo.

Y finalmente, acreditó que otras situaciones derivadas de la actitud del funcionario Velasco de la SFA es en torno a las aportaciones que cada quincena cubren los docentes que tienen seguros de vida institucionales y “tenemos problemas con las financieras, cada quincena les hacen su descuento y resulta que no las entregan a las financieras”.

Además, acotó, en Fovi se adeudan más de 100 millones de pesos lo que ha ocasionado que no tenga ninguna movilidad para vivienda ante el derecho que tienen los docentes que carcen de la misma y están pagando rentas, “no hay créditos para construcción, para remodelación, no hay préstamos para vivienda”, concluyó.