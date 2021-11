Coalición “Va por México” será el siguiente en gobernar México: Moreira

Estamos ciertos que el siguiente Gobierno del país, será de la coalición “Va por México”, porque el problema que tiene Morena es que no sabe escuchar, entonces nosotros tenemos en la coalición, la preocupación de que cualquier cosa se trata de procesar sin escuchar, rechazaron todo tipo de reservas, indicó Rubén Moreira Solís presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en su visita a la capital para presentar una agenda legislativa PRI, PAN y PRD.

El PRI coincide con el PAN y el PRD, en que nosotros no agarramos de rehén a la población, no somos ellos, no es de desquite, es sencillamente de hacer política, es como en otros temas nos tienen unidos con los otros partidos, pero no se descarta que se hagan propuestas legislativas.

Comentó que se tienen buenas condiciones para las próximas elecciones que se realizarán en 6 estados de la República, el 20% del país, porque Morena sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta no es nada, además de que el número de diputados que tiene depende del PT y del Verde, pero para empezar “al PT le van a dar una patada” y no le van a dar espacio en las gubernaturas, y en Durango ya lo sacaron.

De la cerrazón hay muchas víctimas, más de las que a simple vista se pueden apreciar: A falta de recursos para seguridad, los municipios no contarán con corporaciones policiacas efectivas.



“Polarizar a México” mi columna en @heraldodemexico: https://t.co/j8lcWVNggg pic.twitter.com/gdHqdfD5kZ — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) November 24, 2021

Recordó que en la elección de este año, la votación total de las oposiciones dio un 52% de los votos, y la de ellos da 48%. “Es decir, si hubiera habido revocación de mandato, él se va, segundo, si hubiera sido una elección para presidente de la República, y fuera la oposición completa, ellos pierden”, expresó.

Moreira Solís dijo que “Va por México”, tiene dialogo permanente de todos los temas, cuando hay alguna manifestación es porque ya se consenso con el resto, pero siempre se puede discutir cualquier cosa por eso son legisladores.

Una de las cosas importantes que señaló porque preocupa, es que se dé marcha atrás a una transición energética, pero eso no lo permitirán, porque hay compromisos internaciones, y países que se pueden ver afectados, y tienen el derecho de corresponder igual, se perderían arbitrajes internacionales, y recibirían multas, sanciones y reparaciones de daños, que se tendrían que pagar en el siguiente sexenio, no en este.