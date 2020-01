Coinciden la CTM y gobernador en las dificultades de este 2020

En el convivio tradicional de Año Nuevo del Gobernador con los dirigentes sindicales afiliados a la CTM, tanto el gobernador José Rosas Aispuro como el dirigente cetemista Ricardo Pacheco Rodríguez, coincidieron en que este año pinta muy difícil y coincidieron además “en que lo que no hagamos nosotros, no esperemos que otros lo hagan” y demandaron: Rosas Aispuro, porque se atienda la demanda de los trabajadores, pero que no se pierda ni un empleo y Ricardo Pacheco dijo, que es la intensión de la CTM pero es también endurecer un poco su postura por el bienestar de los obreros.

El Gobernador estuvo en un desayuno con los líderes de los sindicatos cetemistas “frutas, café, huevos con jamón, chilaquiles verdes, frijoles”, en la mesa principal el dirigente cetemista de la región lagunera, Gabriel Rodríguez Villa y los de Cuencamé y de El Salto, Luis Fernando Machado y Juan José Carrillo. Además los patrones Alejandro Armas y Javier Pérez Gavilán.

El secretario de Trabajo, Ernesto Reséndiz Cisneros, en un discurso escrito y bien hilvanado, le expresó al Mandatario el apoyo de los obreros a su gobierno y le deseó muchos éxitos en este año que comienza.

Ricardo Pacheco hizo un ominoso presagio: si la economía en este año llega a cero, ya es ganancia y el Gobernador no fue tan pesimista, auguró que aunque con un crecimiento mínimo el desarrollo no se va a estancar.

Tanto Aispuro como Pacheco improvisaron su intervención, ninguno tiene grandes dotes de orador, ambos titubeaban pero consiguieron fijar sus posturas cada quién por su lado, el dirigente cetemista se mostró optimista en el trato con el gobierno federal y en cambio el Gobernador aseguró: “El presidente López Obrador no nos va a dejar solos” y en otro ámbito, Rosas Aispuro ofreció todo su apoyo para que Durango sea de los primeros 10 estados del país que asuma la reforma laboral.

Pacheco precisó que esta reforma fue exigencia para firmar el Tratado de Libre Comercio, pero que no se debe permitir que este interés político se sobreponga al de los trabajadores, que ya bastante pobreza cargan con sueldos que rara vez son competitivos.

Fiel a su costumbre, el Gobernador saludó de mano a todos los asistentes al desayuno y debe decirse que la disposición obrera fue notoriamente a su favor.

Aunque veladamente el dirigente cetemista pidió al Gobernador que se le dé su lugar a la CTM, que no se le ninguneé en las instancias laborales y por su parte el Gobernador dijo que en su gobierno hay conciencia del peso total y político de esta organización.

El desayuno en lo general transcurrió en un ambiente de armonía, tanto entre los dirigentes de la CTM como en el Gobernador, los patrones y los líderes sindicales.