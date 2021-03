Colectivos feministas colocan muro de denuncias en Durango

Óscar, José, Alejandro... la lista de nombres crece, pues en una hora el colectivo feminista de Durango, “Adelas Revolución”, recibió más de 30 denuncias en contra de hombres que han acosan y violentan a mujeres en la entidad.

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Mariela Villareal vocera del colectivo señaló que la violencia a través de las redes sociales cada vez es mayor y al ir a interponer la denuncia está no procede, ya que no ha causado un daño psicológico en la víctima.

Con pañuelo morado en mano y cubrebocas negro Mariela expuso que a un año de haberse conformado han acompañado a varias jóvenes a interponer denuncias, de las cuales solo cuatro han seguido curso, “la mayoría son contra un acosador de nombre Guillermo, hemos interpuesto cuatro denuncias en su contra ante la autoridad competente pero hay cerca de cien chicas que lo han hecho solo a través de la página de las Adelas, él es hijo de una funcionaria y a través de las redes sociales acosa", puntualizó.

La vocera del colectivo resaltó que diario reciben reportes de acoso por redes sociales, “muchas veces no podemos hacer nada, ya que para interponer denuncias piden un perfil psicológico y si el acoso no te causa gran afectación no procede”, destacó.

Para finalizar llamó a las mujeres a levantar la voz y seguir denunciando, pues es una lucha que debe seguir hasta encontrar igualdad y respeto, agregó que “Adelas Revolución” cuenta con abogadas que brindan asesoría y orientación a quien lo necesite.