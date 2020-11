Comenzarán trabajos de reparación en la calle 5 de Febrero de la ciudad de Durango

En menos de 10 días iniciarán trabajos en la calle 5 de Febrero, la cual será semipeatonal y contará con cableado subterráneo, en la primera etapa se invertirán 40 millones de pesos.

Rafael Sarmiento Álvarez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), explicó que dicha obra es parte del crédito autorizado por el Congreso al gobierno del estado por el orden de mil 760 millones de pesos y el cual será distribuido mediante diversas obras en todos los municipios del estado. Agregó que en dicha calle los trabajos los iniciará la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que se realizará en conjunto y es ésta dependencia es la encargada de abrir las banquetas y acomodar el cableado.

La primera etapa constará del tramo de calle Madero hacia la Plaza de Armas, dijo el entrevistado, quien resaltó que no se causarán gran afectación a los comerciantes, ya que se tiene previsto la época navideña para que sus ventas no bajen. La segunda etapa será de calle Madero hacia jardín de San Antonio, obra que describió el secretario estatal como la más fuerte y se realizará a finales del mes de enero, a fin que las festividades decembrinas hayan concluido y no merme el ingreso de los locatarios.

En total se ejercerá 60 millones de pesos, dijo el entrevistado, quien indicó que en la primera etapa serán 40 millones de pesos en conjunto con la Comisión Federal y el resto será para las segunda etapa que se realizará a finales del primer mes del 2021.

Sarmiento Álvarez dejó claro que se cuenta con todos los permisos necesarios y el objetivo de la obra es mejorar la imagen urbana del centro histórico.

Para finalizar expuso que el ancho de la calle se conservará, solo abra mejor organización en los asensos y descensos, así como en el área de banquetas.