Comerciantes denuncian presunta extorsión de trabajadores de la CFE de Durango

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), capítulo Durango, Beatriz Zamora señaló que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) piden a la población hasta 5 mil pesos para conectarlos a la red, por lo que ya fue denunciado ante las autoridades de la propia empresa pública de carácter social.

Dijo que ya acudieron con el gerente de la Comisión Federal de Electricidad a denunciar ese acto de corrupción por parte de algunos trabajadores, por lo que el funcionario reconoció que sí existen elementos que hacen ese tipo de actividades.

La dirigente de los comerciantes, manifestó que el funcionario les pidió que acudieran directamente a las oficinas a pedir que los conecten y en su caso denuncien al personal que les pida dinero.

Es lamentable que se presenten estos actos de corrupción, pues los usuarios ante la falta de respuesta de los trabajadores de la CFE que no acuden a realizar la instalación, ya en un punto de desesperación algunos sí optan por pagar, pues no pueden estar sin luz, así no pueden funcionar los establecimientos, principalmente en los poblados.

Son decenas de hogares, entre ellos comerciantes que tienen que conectarse con otros vecinos porque el personal de la CFE nunca aparece a instalarles, solo que se les prometa el pago extraordinario.

Hizo público el llamado a las autoridades locales para que tengan mesas de trabo con el propio gerente de la Comisión Federal de Electricidad y los comerciantes y con ello poder frenar los actos de corrupción, pero además que el servicio de conexión sea lo más rápido posible.