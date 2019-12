Comercio no recobra mercancías robadas

Los comerciantes que son robados en sus establecimientos, de poco o de nada les sirve presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que nunca recuperan lo robado o simplemente no logran la detención del delincuente, todo queda en estadísticas, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño.

Martha Elba Valdez Pérez, durante la entrevista dio a conocer que durante todo el año, los comerciantes son sujetos de robos en sus diferentes establecimientos, algunos ladrones son detenidos otros logran huir.

Manifestó que en la gran mayoría de los casos, los comerciantes pierden lo robado, pues no logran recuperar las prendas o los artículos esto ya no sabemos si seguimos perdiendo el tiempo en las denuncias o simplemente ya no presentan la querella.

Preciso que durante años se ha sufrido de robos, se procede a las denuncias de los mismos pero casi nunca proceden es decir quedan a medias. Agregó que cuando los ladrones son detenidos, a los pocos días se les puede ver en las tiendas haciendo compras o viendo la manera de volver a robar.

Los comerciantes hemos invertido en sistemas de vigilancia, pero aun y cuando se presentan las pruebas los resultados no son favorables para los afectados. Tenemos la necesidad de que las autoridades verdaderamente apliquen el estado de derecho, pues por cada articulo que se les pierde es dinero que nunca van a recuperar.-