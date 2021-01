Comienza la vacunación contra Covid-19 en Durango

Diana Aide Flores Cisneros, jefa de enfermería del área de terapia intensiva en el Hospital General 450, se convierte en la primera persona vacunada contra la Covid-19 en el estado de Durango.

La mañana de este miércoles, aproximadamente a las 08:00 horas, comenzó la primera etapa de vacunación contra el Covid en el municipio de Durango.

Recordar que en la primera etapa del plan de vacunación se contempla que sea el personal del sector salud que se encuentra en la primera línea de batalla contra el Coronavirus, quienes reciban la vacuna.

Por su parte, tras recibir la primera aplicación de la vacuna la enfermera dijo estar contenta y enfatizó en la necesidad que el personal médico ponga el ejemplo, para que así la sociedad tenga confianza en la aplicación y se avance en el combate del virus.

Destacó que no tiene miedo por las posibles reacciones que pudiera llegar a presentar, "todo tiene una reacción, ahorita nada más hay que esperar y hasta ahorita todo bien", dijo.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

La segunda persona en recibir la vacuna fue la doctora Cristina Acosta, quien también labora en el área Covid del Hospital General 450.

La doctora indicó que su aplicación no le dolió e invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias, pues es indispensable para ayudar a bajar los números de contagio, además puntualizó que con la llegada del biológico se tendrá más confianza para que el personal de salud pueda seguir actuando en contra de la Covid.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Al lugar asistieron el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres acompañado por el delegado del Bienestar, Edgar Morales, este último aseguró que la llegada de los agentes biológicos a la entidad fue un trabajo en conjunto que requiero un gran esfuerzo.

Por su parte el mandatario estatal resaltó que fueron cuatro mil 875 dosis las que llegaron la noche del martes a Durango y se distribuyeron en los 14 centros hospitalarios donde se lleva a cabo la vacunación.

“Con la suma de esfuerzos las cosas se pueden solucionar y resolver” indicó el ejecutivo, quien agradeció al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por el apoyo de las vacunas y su traslado.

Para finalizar dijo que la vacunación es un anhelo de la sociedad, por tanto en esta primera etapa se vacunará al personal médico, seguido de personas de la tercera edad y con problemas de salud crónico, resaltó que no se tolerará influyentismo.

Una enfermera, la primera en recibir la vacuna en la Laguna

Por otra parte, Nancy Elizabeth Castrejón Ramos de 29 años de edad, es una enfermera que trabaja en el área Covid del Hospital General Antiguo de Gómez Palacio, es oriunda del municipio de Cuencamé y vive en el municipio de Lerdo, Durango.

Ella fue la primera persona en recibir la vacuna contra el Covid en la Laguna. La profesional de la salud manifestó que se siente muy contenta "porque la verdad ya la estábamos esperando todos", dijo.

Agregó que ninguno de sus compañeros ha manifestado rechazo para aplicarse la vacuna; en cuanto a las posibles reacciones que pudiera presentar destacó "yo espero en Dios que no tenga ninguna reacción.

Finalmente, Nancy hizo un llamado a la sociedad para que se sigan cuidando y no bajen la guardia ante el Covid-19, "a pesar de que ya está a vacuna aquí no quiere decir que no va a seguir habiendo contagios, tenemos que tomar conciencia", concluyó.

IMSS Durango inicia plan de vacunación contra Covid-19

Este miércoles, comenzó la aplicación del biológico para el personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango.

La primera trabajadora del IMSS Durango en recibir la vacuna es la enfermera especialista, Lorena Loera, quien se desempeña en el área Covid.

#IMSS #Durango inicia el plan de #VacunaCOVID19 con la aplicación del biológico al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención, salvando la vida de quienes padecen #COVID19. Publicado por IMSS Durango en Miércoles, 13 de enero de 2021

Primera vacuna de Covid-19 en Gómez Palacio

En el municipio de Gómez Palacio la enfermera Alejandra Morales Correa, de 27 años de edad, y quien actualmente labora en el área Covid del Hospital General, se trata de la segunda persona en aplicarse la vacuna contra el Covid-19.