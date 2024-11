Comisión Electoral Universitaria desmiente favoritismos hacia un candidato

A cuatro días del inicio del conflicto en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), derivado de la negativa del registro de uno de los aspirantes a contender por la Rectoría, finalmente la Comisión Electoral Universitaria, salió a desmentir los señalamientos lanzados en su contra por un presunto favoritismo dirigido hacia uno de los contendientes, sumado al conflicto de interés que existe ante el parentesco entre el presidente del organismo y la esposa de Ramón García Rivera.

Ahí aseguraron que la negativa del registro al aspirante, Rafael Mier Cisneros, se debe al incumplimiento del 10 por ciento de las firmas solicitadas, mismas que luego de hacer un análisis a fondo de los documentos de ambos aspirantes para avalar los requisitos de elegibilidad, se encontró que algunas de estas pertenecen a personas que no forman parte del padrón electoral vigente.

Se trata de estudiantes que no son concejales, maestros jubilados sin derecho a voto, o docentes que firmaron hasta en tres ocasiones en diferentes hojas; además de otros registros con datos ilegibles, lo que derivó en un faltante de 14 firmas necesarias para cubrir las 215 que representan el 10 por ciento del padrón.





En una cronología de los hechos, la comisionada electoral, María Azucena González Lozano, narró que esto les fue comunicado a los representantes del aspirante, Olga Centeno y Edgar Meraz, los cuales fueron testigos del conteo y recuento de las firmas donde se percataron de estos hechos, sin embargo señaló que se negaron a firmar la minuta levantada.

Comisión Electoral Universitaria de la UJED desmiente favoritismos hacia un candidato / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Por su parte el vicepresidente de la Comisión Electoral, Rolando Arturo Martínez Ortiz, aseguró que mientras en el reglamento general de elecciones a director se permite un término de cinco días para subsanar la omisión de alguno de los requisitos solicitados en la convocatoria; sin embargo en el caso de la elección a rector no lo especifica.

“Estamos trabajando con un reglamento incompleto porque no habla de esa posibilidad, y al no tenerla, la Comisión nos vemos impedidos para percibirle y que dentro de un plazo pueda subsanar esa omisión”, dijo, al reconocer que se sometió a votación darle la oportunidad de subsanar el faltante y la mayoría decidió que no, simplemente porque no se encuentra en el reglamento, ni en la ley orgánica.

Sin embargo señaló que esta no es la única instancia, se cuenta con una Junta Directiva que está por encima de la Comisión Electoral y que puede solicitar se le otorgue la posibilidad de subsanar las 14 firmas faltantes, en este caso presidida por el propio rector de la UJED, Rubén Solís Ríos.

La Comisión Electoral Universitaria, salió a desmentir los señalamientos lanzados en su contra por un presunto favoritismo dirigido hacia uno de los contendientes

Asimismo, en relación a los señalamientos y la exigencia de destituirlo de su cargo al presidente de la Comisión Electoral Universitaria, César Arturo Acosta Aranda, debido al parentesco directo que tiene con la esposa de Ramón García Rivera; fue el propio Acosta Aranda quien aseguró que no renunciara a un cargo que le encomendaron hace tres años, a menos de que la Junta Directiva se lo pida por escrito y de acuerdo al reglamento.

“A nosotros absolutamente nadie, se lo puedo asegurar, nadie de afuera nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, somos autónomos en este sentido. Lo digo abiertamente, ni Arturo Acosta, ni ninguno de los miembros de esta Comisión nos han dicho hay que darle esta línea, y no lo permitiríamos”, dijo.