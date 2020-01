"Como Congreso le cumplimos a Durango": E.V.

Como congreso del Estado le cumplimos a Durango, aprobándole el presupuesto al Gobierno Estatal; “le estamos dando las armas para que en 2020 no haya ninguna queja de que no tiene lo suficiente para poder hacer muy bien las cosas”, declara en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política en la legislatura local, Esteban Villegas Villarreal, quien en una charla más del programa Rostros… la otra cara de la moneda que los miércoles de cada semana transmite El Sol de Durango en su plataforma de Facebook, el ex alcalde aborda una serie de asuntos, entre los que destaca la necesidad de que el presupuesto aprobado para este año y de ser necesario, el monto del préstamo, sean utilizados privilegiando la reactivación de la economía local.

LOS ACUERDOS AL INTERIOR DEL CONGRESO, LO MÁS DESTACADO DE LA LEGISLATURA EN 2020.

Al destacar los alcances de la legislatura durante 2019, sin dudarlo, el ex alcalde de Durango afirma lo que más destaca en los doce meses pasados en lo relativo a la labor legislativa, son los acuerdos al interior del Congreso.

Aquí, reflexiona que lo anterior ha sido posible a pesar de que en este cuerpo colegiado, nadie tiene mayoría absoluta. Es decir, nadie puede afirmar que saca algún asunto solo. El que más diputados tiene es Morena y tiene diez, seguido por el PRI con cinco, luego el PAN con cuatro, más el del PRD como aliado.

Entonces, no obstante la circunstancia, han sido los acuerdos y el diálogo un aspecto que ha caracterizado a la presente legislatura y de esa forma es como se han logrado alcances importantes, donde todo salió por unanimidad, como el caso de la Cuenta Pública, que no fue fácil, porque fueron muchas horas de jaloneos de los diferentes grupos parlamentarios, pero se alcanzó el consenso.

Por lo que respecta a lo que se dejó de hacer, o a lo que faltó en este año que concluyó, considera que fue mucho trabajo en comisiones: “Hay un rezago importante en el Congreso, porque han tenido mucha dinámica los 25 diputados, se han presentado muchas iniciativas y se ha hecho un “cuello de botella” en el Instituto para poderlas dictaminar”.

Lo que ahora se busca, entre enero y hasta antes del 14 de febrero, al inicio del siguiente periodo, es que todos los legisladores tengan mucha labor en comisiones, que dictaminen positiva o negativamente, de tal manera que al arranque se desarrolle un trabajo de aprobación de nuevas leyes en diferentes materias.

En este marco, refiere precisamente la Ley de Salud. Aquí, habla del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar –INSABI-, y al respecto explica que se puso una pausa porque no se conocen aun reglas de operación.

SÍ HABRÁ RECURSOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS EN EL SECTOR SALUD, INCLUSO EN EL INSTITUTO DE SALUD MENTAL, ACLARA.

A la vez, aclara que existe preocupación entre el personal del Instituto de Salud Mental y de algunas otras áreas del propio sector, en torno a la versión creciente de que el Congreso del Estado no otorgó un presupuesto para este organismo. Explica al respecto que hay una percepción equivocada y que lo que sí ha ocurrido, es que no fue posible etiquetar a nadie en el Sector Salud, porque no se sabe cuánto dinero mandará la Federación para el INSABI.

Se direccionó todo el recurso a Salud, sin etiquetas, para que cuando llegue el presupuesto federal, la Secretaría haga la distribución del recurso de manera adecuada. A la vez, en esta parte indica que estará pendiente, al igual que el resto de legisladores, de que en mayor porcentaje, este recurso vaya al Instituto de Salud Mental y al Hospital Psiquiátrico.

Y es que subraya que traemos un problemón en el mundo en temas mentales, con mucha depresión, con ansiedad en infantes –no era común-, así como una problemática severa de suicidios disparado a nivel global, empero, “lo que nos interesa es nuestra entidad y por ello no se puede ir con la inercia del mundo, sino que se tiene que buscar cómo frenar lo que está pasando”.

Esteban Villegas considera que es importante hacer un alto en el camino y sobre todo los padres de familia, reflexionar de una manera seria, sobre lo que están viendo en internet nuestros hijos, porque precisamente a partir del cúmulo de información que contiene la web, es que se dan cargas tanto positivas como negativas en los infantes, que luego traen consecuencias algunas veces lamentables.

Es importante pues, de manera general, ponerle mucha atención y desde todos los ámbitos o sectores, al renglón de la salud mental.

NO LE HEMOS DADO LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES A SALUD MENTAL.

Al profundizar en torno a las condiciones de violencia en planteles escolares, expone que la manera como el Congreso del Estado puede contribuir, es dando certeza legal para que las instituciones operativas, los gobiernos tanto estatal como municipales, cuentan con las herramientas necesarias para actuar en consecuencia, pero además, todo esto debe ir acompañado de las proyecciones económicas respectivas.

Tenemos muchos años que no le hemos dedicado el recurso suficiente a salud mental, a pesar de que por muchos años el consejo de los especialistas ha sido precisamente el de reforzar desde todas sus áreas este concepto tan importante.

Se habla de la importancia de involucrar a los niños y jóvenes en el deporte, en la cultura, y sin embargo, son los rubros que más se han dejado de lado.

Explica que el asunto del deporte, se observa como algo secundario y se le invierte a otros programas que seguramente son también importantes, empero, en lo personal considera que educación, cultura y deporte, deben ser prioridad siempre.

En todas las familias tenemos un artista o un deportista. Entonces, vale la pena no dejar el asunto en el discurso y comenzar a plantear una nueva generación, que traiga una nueva forma de pensar, más sana.

NO EXISTE UNA CICLOVÍA EN EL MACROPROYECTO DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD.

Al verter su punto de vista en torno al polémico asunto de la ciclovía de Laureano Roncal, precisa de entrada que, todo lo que tenga que ver con abrir espacios para los ciclistas, y no solamente para aquellos que practican el deporte, sino para quienes trabajan y tienen necesidad de utilizar este vehículo como su medio de transporte, esta de acuerdo.

Hay partes de la ciudad, como el oriente, las zonas de las maquilas, donde un gran número de personas utiliza la bici como medio de traslado.

Sin embargo, de manera propositiva y sin la intención de lastimar o generar polémica, y más bien con la idea de ayudar, recordó que existe un marcoproyecto diseñado hace varios años, que no contempla Laureano Roncal para una ciclovía.

Considera que sería interesante conocer la opinión de Heriberto Villarreal, director del Implan, para conocer si fue tomada en cuenta su opinión, cuando se trata de uno de los funcionarios mejor calificados en estos temas.

Y es que, le queda claro que no se puede secuestrar una arteria tan importante como lo es Laureano Roncal, más, cuando no se trata de una obra en forma, de una ciclovía, sino que simplemente están pintando el pavimento.

Afirma que se trata de una ocurrencia, una proyección no planeada. Sostiene que lo que no se planea no aterriza, no existe.

LA RELACIÓN CON EL EJECUTIVO.

Esteban Villegas habla de su relación con el Ejecutivo y sostiene enfático que se trata de un tema que puede referir abiertamente.

Indica que todos pensarían que cuando llega a presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se dedicaría frenar a los proyectos del Gobierno del Estado.

Reflexiona que en efecto, pudiera haber sido así. Recuerda que en el pasado reciente fueron competidores políticos él y el mandatario, donde en efecto, la mayoría de los duranguenses le dio a José Rosas Aispuro Torres la responsabilidad de gobernar Durango.

Ahora, con la responsabilidad de formar parte de otro Poder, del Legislativo, mismos que ciertamente –afirma- como nunca se trata de una ente autónomo del Ejecutivo, lejos de frenar proyectos, ha sido todo lo contrario.

El ex jefe de la comuna en Durango, ha platicado bastante con el Gobernador Aispuro y considera que en estos encuentros ha habido una postura recíproca madura y responsable con Durango.

Ha tratado de ayudar en todo lo que puede y en absoluto, ha hecho algún esfuerzo por suspender, poner barreras o impedir el desarrollo de los proyectos del Estado.

Luego, como Congreso ya en general, afirma el entrevistado, le hemos cumplido a Durango aprobándole el presupuesto al gobernador; “le estamos dando armas al Gobierno del Estado para que 2020 no haya ninguna queja de que no tiene lo suficiente para poder hacer muy bien las cosas; no hemos sido un freno, aunque lo pudiéramos haber sido”.

A la vez, ante el trato que ha dado el Gobierno Federal a Durango, el Congreso ha aprobado un crédito al Estado por si lo requiere de mil 800 millones de pesos. Una aprobación por unanimidad del Legislativo. Así, la administración estatal podrá ejercer los 35 mil millones del presupuesto, y en su momento, en caso necesario, mil 800 millones de pesos más.

Entonces las herramientas están dispuestas para promover el desarrollo económico de la entidad durante el año que inicia.

PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CON LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS LOCALES, LA PRIORIDAD.

En esta parte, Esteban Villegas es claro al subrayar que en la utilización del recurso en cuestión, tanto el presupuesto ordinario, como en su momento el préstamo, se privilegie, como una manera tan necesaria de estimular la economía duranguense, que las obras se queden con la gente de Durango, porque de lo contrario tanto dinero de poco o de nada serviría.

Advierte que el Congreso será vigilante de que esto ocurra, que en la medida de lo posible, estos recursos sean utilizados de manera local, dado que si viene gente de fuera, simplemente nos quedaremos esperando que haya una reactivación.

Por lo que respecta a las áreas que deben verse beneficiadas durante 2020, Villegas Villarreal sostiene que un rubro medular es el desarrollo de infraestructura, por todo lo que esto significa al avivar un número importante de ramas de la economía, pero además que este recurso sea bien distribuido en todo el territorio estatal y no solamente en determinadas regiones.

A la vez, considera que una cuestión que debe de ser bien visualizada, es la proyección respectiva para el arribo de empresas especializadas a le entidad que generan trabajo no solamente para nivel obrero, sino que tengan oportunidad los profesionistas egresados de las universidades, que éstos no tengan que emigrar para buscar mejores horizontes laborales en otros estados o en otros países.

También, el presidente de la JUCOPO, enumera las que considera áreas de oportunidad que deben priorizarse y aquí habla del turismo, una industria que no contamina y que no ha sido bien aprovechada a pesar del potencial que en este renglón tiene Durango; “se hacen esfuerzos sí, pero hace falta más”.

Menciona desde luego el campo, la ganadería, la agricultura, la tecnificación, la reconversión productiva.

En esta parte refiere de manera especial, la vocación que por su clima tiene nuestro Estado para la cría de cerdos. Destaca que hay un proyecto muy interesante ya en proceso que seguramente muy pronto habrá de comenzar a generar resultados económicos positivos.

VITAMÍNATE.

En la recta final de la charla, destaca una parte que tiene que ver con la dieta del legislador priista, es decir, con las percepciones económicas en el Congreso del Estado. En este caso sobresale, porque luego de que algunos miembros de esta legislatura como oferta de campaña ofrecieron disminuir los montos de estos sueldos, así como disponerlos para obras sociales, sin que hasta ahora se haya cumplido esa idea, en términos claros, el ex alcalde es el único que da cuenta de este recurso para ponerlo a disposición de quienes más lo necesitan.

Dona su sueldo para promover algunas acciones sociales, como la que se desarrolla en invierno y que además la hace desde 2012, cuando fue Secretario de Salud, bajo la nomenclatura de Vitamínate, misma que sigue efectuando con su recurso y con el fin de atacar padecimientos respiratorios en algunos sectores de la población, obviamente, de los más necesitados. Sin embargo, en el resto del año, la dieta la aporta para otras acciones de beneficio social.

Respecto a la pregunta relativa a cuál es la fuente económica para el sustento familiar, cuando el dinero del Congreso solamente lo ve pasar, aclara que hoy ha desarrollado un proyecto educativo de aprovechamiento en nivel bachillerato, que ha rendido buenos resultados en otras partes de la República y que le significa economía para vivir bien, lejos de lujos y ostentación, dado que no es su objetivo, vive en un estándar de la familia media.