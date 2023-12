¿Cómo detectar si un familiar pasa por problemas emocionales en estas fiestas?

Está comprobado que en la presente temporada se tiene un repunte en los problemas de salud mental; y es que aunque se trata de fechas familiares, de convivencia, de dar y recibir, también son días en que algunas personas se enfrentan a una mayor lucha emocional.

Expertos han llamado a que además de disfrutar las fiestas decembrinas, se ponga atención en la salud mental tanto propia como de los seres queridos. Y es que a veces se mandan señales de alerta, que al detectarse pudiera evitarse a su vez una tragedia.

Guía para identificar señales y actuar en consecuencia para evitar un desenlace negativo | Foto: Cortesía Pixabay

El doctor e influencer, Juan Teixeira, lanzó a través de sus redes sociales el denominado test para saber si alguien pasa por un problema emocional, o específicamente depresión. Si has pasado por una o varias cosas de las que se enlistan a continuación, o lo has percibido en algún familiar, por atención y pide ayuda a fin de evitar una tragedia. ¡Recordar que los problemas de salud mental no atendidos podrían derivar en ideas suicidas!

¿Te has sentido muy cansado o con poca energía?

¿Comenzaste a comer mucho o muy poco?

¡Atención!... si últimamente no sientes placer en hacer las cosas

¿Estás durmiendo mucho más tiempo de lo normal?

¿Te ha costado hacer actividades que antes eran fáciles para ti?

¿Sientes que te has convertido en el fracaso de la familia?

¿Has considerado alguna vez lastimarte?

¿Has pensado que quizás estarías mejor si estuvieses muerto?

Según expertos en psicología, además de los problemas que una persona arrastró durante todo el año, donde se incluyen cuestiones económicas, de pareja, trabajo, entre otras, también impacta en la salud mental la presión de tener que cumplir con expectativas tanto culturales como personales.

Es decir, la compra de regalos, la planificación de la reunión familiar, y en general todo lo que implica la temporada.