Como empresarios debemos buscar crecer todos juntos: Guillermo López

"Como empresarios tenemos que seguir buscando el que crezcamos todos juntos, ya no puede ser solamente conformarse con hacer capital y que se amuele quien se amuele, cuando nuestros colaboradores son los principales elementos que tenemos en la sociedad de Durango", afirmó en entrevista con este matutino, el empresario duranguense ex dirigente de Coparmex, Guillermo López de Lara Tinajero, al formular un análisis relativo a la condición económica y política que actualmente vive nuestra entidad, donde subraya que no tenemos respeto absoluto por nuestros gobiernos; “no han sido honestos y eso ha obligado a que no los veamos como una autoridad proba, honrada”.

Te recomendamos: Empresarios duranguenses esperan que se fortalezca la economía con recaudación

López de Lara se refirió al momento que vive Durango en la transición gubernamental, con un legado desastroso por parte de la pasada administración, y consecuentemente con un crisis económica que pesa en los sectores sociales.

Analizar por principio de cuentas la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de participar unidos, de cumplir nuestras obligaciones con la familia, con la autoridad y con el pago de impuestos, pero a la vez, ser exigentes en el reto que representa para Durango el momento difícil actual, citó de entrada el empresario.

Considera que el estar políticamente dividió, observa un punto serio que marca una línea en la que de veras se tiene que actuar en conciencia y cada quien con sus principios tratar de influir en nuestra ciudad; “eso significa participar en lo educativo, en lo profesional, en lo familiar, que cada quien según su creencia religiosa pueda actuar y participar de acuerdo a sus principios e ideales”.

Por otro lado –continuó-, me parece que el reto como empresarios tiene que ser el seguir arriesgando y ser honestos con nuestros colaboradores, retribuirlos de una manera honesta y suficiente, porque todos estamos en el mismo barco.

Reflexionó a la vez que, el que en Durango no se hayan podido crear nuevas empresas y nuevas industrias, “habla mucho de nosotros los empresarios que no hemos tenido la visión de crecer y arriesgar y claro que eso puede ser por la desconfianza en la autoridad o por los momentos difíciles, sin embargo, creo que materia prima tenemos, nuestros profesionistas también están preparados puesto que se van a otras ciudades y siempre se destacan como gente muy capaz”.

Por eso, sostiene el entrevistado, “hoy el desafío que tenemos en este camino es tan fuerte y tan vital como la necesidad que tenemos las personas de alimentarnos. Tenemos que estar buscando todos los días que nuevas actividades, retos, compromisos nos podemos echar a cuestas”.

En términos económicos y sociales el daño que nos han hecho desde el centro del país, implica mucho una división, donde si bien Durango se ha mantenido aislado, pues esta condición nos coloca en una situación más complicada; “sin embargo, es una situación complicada que nos hace medir un reto, tratar de fajarnos bien los pantalones y decir vamos a entrarle”.

Fustigó que “teníamos líderes busca chambas, busca huesos y hoy el reto es también destacar en lo que hacemos cada quien, porque tenemos grandes problemas a partir de esta circunstancia tan complicada”.

Local El 2023 será un año de muchos retos para los empresarios: Diana Ocon

Como empresarios –asentó- tenemos que seguir buscando el que crezcamos todos juntos, porque ya no puede ser solamente conformarse con hacer capital y que se amuele quien se amuele, nuestros colaboradores son nuestros principales elementos que tenemos en la sociedad de Durango; “en tal sentido veo que el entorno de la autoridad tanto municipal como Gobierno del Estado, son pisoteados en todos los municipios, no tenemos respeto absoluto para nuestras autoridades, porque nuestras cabezas se han quemado, no han sido honestas y eso ha obligado a que la gente les falte el respeto, que no los veamos como una autoridad proba”.